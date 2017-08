El llanto de la segunda dama

Julie Gayet siempre ha sido una mujer liberada. La actriz y productora de cine francesa lo es más desde que François Hollande, su pareja, ha abandonado el Elíseo. Liberada de esa pesada hipoteca, ha escapado de la alargada sombra presidencial y recuperado la libertad de palabra para romper el silencio sobre su vida sentimental. En una entrevista concedida a la cadena pública de televisión France 5, la penúltima primera dama ya no se esconde y acepta desvelar algunos misterios de su fantasmagórica vida en rosa en el lado oscuro del Elíseo.

La apacible vida de la novia discreta quedó descubierta a los vientos huracanados de la curiosidad pública en enero de 2014 por la revista 'Closer'. El reportaje fotográfico revelaba el amor secreto del presidente socialista que acudía en moto y con casco al nido clandestino de su pareja en la calle del Circo, a dos pasos del Elíseo. Las imágenes, incluida la foto de un guardaespaldas que llevaba cruasanes matinales a los tortolitos, provocaron la separación tumultuosa del galán célibe de su entonces compañera oficial, la periodista Valérie Trierweiler.

Gayet admite ahora que no se esperaba la tremenda onda expansiva de aquella bomba mediática. "Lo importante era saber cómo gestionarlo y de la manera más discreta, recta y sencilla. No se me vio mucho. Opté por la discreción. Hay cosas mucho más graves", confesó al programa 'C à vous', que batió su récord con un 5,5% de audiencia.