Trump nombra a un general duro de inmigración nuevo jefe de gabinete en lugar de Priebus

Con la salida de Priebus, en el círculo más cercano a Trump dentro de la Casa Blanca son ahora mayoría aplastante figuras ajenas al aparato del Partido Republicano como el recién llegado Scaramucci, un financiero de Wall Street, el estratega jefe, Steve Bannon, el matrimonio formado por Jared Kushner e Ivanka Trump o el principal asesor económico, el exbanquero Gary Cohn.

Como ya viene siendo habitual, Trump pilló a todos por sorpresa con el anuncio en su cuenta de Twitter del cambio de Priebus por Kelly, un respetado general que fue jefe del Comando Sur durante el mandato del expresidente Barack Obama.

"Me satisface informar de que acabo de nombrar al general/secretario de Seguridad Nacional John Kelly como nuevo jefe de gabinete", indicó Trump en un tuit.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....

En otro, el mandatario "agradeció su servicio y dedicación al país" a Priebus y agregó: "¡Juntos logramos muchas cosas y estoy orgulloso él!".

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him!