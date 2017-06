Un juez desestima la moción de la defensa de Pablo Ibar

"Es algo que no esperábamos. Es frustrante", dijo José Nascimento, miembro de la defensa de Ibar, quien fue condenado a muerte por esos asesinatos, pero su sentencia fue anulada en 2016 y debe ser juzgado de nuevo.

En una audiencia celebrada en los tribunales de Fort Lauderdale, a unos 50 kilómetros de Miami, el juez Singh anunció su esperada decisión sobre la moción para invalidar el testimonio de Gary Foy, el hombre que hace 23 años identificó a Ibar, hoy de 45 años, como el presunto asesino de Casimir Sucharsky, dueño de un club nocturno, y las modelos Sharon Anderson y Marie Rogers.

La defensa del español, que lleva preso desde 1994 y pasó 16 años en el corredor de la muerte, se ha esforzado en todas las audiencias preliminares celebradas desde que el año pasado se anunció que se celebrará un nuevo juicio, en convencer a Singh de que Foy fue inducido a identificar a Ibar como una de las personas que vio salir de casa de Sucharsky al día siguiente de los asesinatos.

Con ayuda del psicólogo Ronald Fisher, profesor de la Universidad Internacional de Florida, el equipo que dirige Benjamin Waxman ha cuestionado la manera en que la policía llevó a cabo el proceso que condujo a la identificación de Ibar por parte de Foy, que considera "viciado".

Aunque sin ocultar su frustración, Nascimento dijo que testifique o no Foy, quien no ha aparecido en esta fase preliminar, la defensa está preparada para afrontar el nuevo juicio, para el que todavía no hay fecha y del que no estará a cargo el juez Singh, quien se despidió del caso.

Nascimento dijo que el rechazo de la moción "no cambia la estrategia" de la defensa, que va a seguir insistiendo en que la policía no actuó como hubiera debido hacerlo cuando sometió a Foy a una rueda de reconocimiento y a revisión de fotografías de sospechosos.

El juicio del año 2000 en el que Ibar fue condenado a muerte fue anulado por la Corte Suprema de Florida en 2016 por considerar que las pruebas que se manejaron en contra de Ibar fueron "escasas" y "débiles".

A fines de mayo, Pablo Ibar, pidió ayuda económica para pagar a sus abogados en EE.UU., para poder hacer frente a su última oportunidad y evitar así su ejecución con una repetición del juicio, después de que fuera condenado en 2000 a pena de muerte por un triple asesinato en Miami (Florida) en 1994.

Su padre, Cándido Ibar, presentó en Madrid una campaña de microfinanciación ('crowfunding') para pagar la defensa que evite la condena a muerte de su hijo.