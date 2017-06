Cien mil civiles atrapados en Mosul son usados como escudos humanos por EI

Unos 100.000 civiles iraquíes están atrapados en el casco antiguo de Mosul y son utilizados por los milicianos yihadistas del Estado Islámico (EI) como escudos humanos, denunció este viernes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Según explicó en rueda de prensa el delegado del Acnur en Iraq, Bruno Geddo, esta cifra es "una estimación" hecha por el gobierno y las agencias humanitarias, porque "poco se sabe" de estas personas, más allá de que viven "en una insostenible situación de pánico y de miseria".

"No sabemos exactamente cómo están, precisamente porque están atrapados y no podemos contactarlos. Lo que sabemos es a través de los pocos testimonios con los que contamos. Por ejemplo, yo logré hablar con una familia que huyó flotando corriente abajo del río y me contó que sobrevivieron durante semanas comiendo harina mezclada con agua porque no tienen combustible para cocinar".