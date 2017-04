Siria acusa a EE. UU. de atacar un almacén químico del Dáesh y la coalición lo desmiente

En medio de la tensión entre Washington y Moscú por el supuesto ataque químico de hace nueve días en Jan Shijún, la Comandancia General de las Fuerzas Armadas sirias aseguró que el ataque se produjo ayer en el pueblo de Hatala, en el este de la provincia nororiental de Deir al Zur, donde, afirmó, hubo cientos de muertos.

Sin embargo, portavoces militares de la coalición internacional y activistas sirios en la zona del supuesto bombardeo desmintieron de forma rotunda que se hubiera producido el ataque aliado.

El ejército sirio había informado en su comunicado de que "los aviones de la coalición llevaron a cabo el miércoles un bombardeo entre las 17.30 y las 17.50 hora local contra una base de la organización terrorista 'Dáesh' (acrónimo de Estado Islámico), donde había un gran número de mercenarios extranjeros, en el pueblo de Hatala".

Según el Ejército sirio, el ataque "causó una nube blanca que se volvió de color amarillo como consecuencia de la explosión del almacén, que contenía grandes cantidades de sustancias tóxicas".

El texto subraya que cientos de personas, muchas de ellas civiles, perecieron por inhalar gases después de que se declarara un incendio en la zona originado por el estallido, que se prolongó hasta las 22.30 hora local (19.30 GMT).

Este anuncio del Ejército se produce después de que el 4 de abril la localidad de Jan Shijún, en el noroeste sirio, fuera blanco de un supuesto bombardeo con armas químicas, donde fallecieron más de 80 personas, del que EEUU y la oposición han acusado al Gobierno de Damasco, mientras que las autoridades sirias y Rusia lo han negado.

De hecho, el Ejecutivo sirio sostiene que la aviación nacional bombardeó ese día un "almacén terrorista" en Jan Shijún, donde había materiales químicos.

En su comunicado de hoy, las Fuerzas Armadas sirias destacaron que el suceso de Hatala confirma que grupos terroristas, como el EI y el Frente al Nusra (actual Frente de la Conquista del Levante), tienen capacidad de conseguir ese tipo de armamento, transportarlo, almacenarlo y usarlo con la ayuda de "Estados conocidos en la región".

Reiteraron que Siria no posee ninguna clase de armas químicas ni las ha empleado.

La reacción de la coalición internacional no se ha hecho esperar y su portavoz, el coronel estadounidense John Dorrian, desmintió esas acusaciones.

En un tuit, Dorrian dijo que ha visto "las informaciones de SANA alegando bombardeos de la coalición cerca de Deir al Zur el miércoles ¡No es cierto! Desinformación intencionada... otra vez".

Consultado por Efe, el director del grupo Deir al Zur 24, Omar Abu Leila, cuya organización cuenta con activistas en esta provincia siria, opinó que "esa noticia es falsa".

En ese sentido, detalló que su grupo no tiene constancia de que haya ocurrido ningún incidente en Hatala, un pueblo a 10 kilómetros de la urbe de Deir al Zur, capital provincial, y que, en su opinión, no es una localidad estratégica, por lo que "no tiene sentido que la coalición la haya atacado".

A su juicio, "esto es una gran mentira de (el presidente sirio) Bachar al Asad tras el veto de ayer de Rusia en el Consejo de Seguridad. Quiere hacer propaganda contra EEUU, porque quiere tapar lo que ha hecho en Jan Shijún".

El miércoles, Moscú vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución de condena del supuesto bombardeo químico en Jan Shijún.

El texto, impulsado por EEUU, Francia y el Reino Unido, buscaba una condena de lo sucedido en Jan Shijún y exigía a todas las partes que colaboren con la investigación.

En respuesta a ese ataque, EEUU lanzó el viernes 59 misiles de crucero contra una base aérea siria, lo que ha aumentado el cruce de reproches y acusaciones con Rusia.

Ambas potencias participan en operaciones militares en Siria en apoyo de sus aliados.

Desde septiembre de 2015, las fuerza aérea rusa desarrolla bombardeos en Siria en apoyo del ejército nacional.

EEUU encabeza la coalición internacional, que da cobertura aérea a las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por milicias kurdas, que lucha contra el EI en el norte sirio.

Washington también ha enviado al país árabe grupos especiales del ejército estadounidense que colaboran con las FSD sobre el terreno.

Precisamente hoy, el Pentágono reconoció que su aviación mató por error hace dos días a 18 milicianos de las FSD cerca de la ciudad de Al Tabqa, en el oeste de la provincia de Al Raqa, lo que fue corroborado por esta fuerza que confirmó la muerte de varios "mártires" por un error de la coalición.