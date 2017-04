233 detenidos en Venezuela tras diez días de protestas, donde la tensión social va en aumento

La confrontación entre Gobierno y oposición es tal, que el presidente, en un intento de calmar los ánimos, ha pedido que se convoquen elecciones regionales, una de las exigencias de los manifestantes y que deberían haberse celebrado hace un año. Sin embargo, los incumplimientos de Maduro son tantos que la oposición ya no se fía.

El presidente no ha puesto una fecha para la celebración de los comicios, una de las exigencia de los opositores, y todos los sondeos vaticinan un batacazo para el chavismo. Desde la Mesa de Unidad Nacional anuncian que mantiene las protestas durante la Semana Santa y el clima de tensión se aproxima ya a lo vivido en 2014.

El lunes se producía la quinta jornada de protestas en diez días y, como viene siendo la tónica habitual, los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía son cada vez más violentos.

El diputado opositor, José Manuel Olivares, ha asegurado que hay más de 200 personas heridas en las manifestaciones del lunes que se han realizado en varios estados del país. También, el líder de la oposición y exgobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles, ha pedido al mundo que vuelvan los ojos a la "brutal represión" en Venezuela.

Capriles, junto con miles de manifestantes, fue atacado con gas lacrimógeno, que fue lanzado incluso en el interior de un centro de salud donde un bebé estuvo en peligro de muerte por asfixia. Olivares ha denunciado que "estamos hablando de más de 200 heridos, heridos por perdigones, heridos por contusiones sumando a los heridos en varios Estados del país. El parlamentario comunicó en una rueda de prensa que se ha visto "el rosto más triste, vergonzoso, cruel y vil de la dictadura y la represión".

Ministro del Interior

Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, comunicaba el lunes que tras la última jornada de manifestaciones convocadas por la oposición en Caracas las autoridades policiales han detenido a un total de 18 personas.

Reverol ha acusado a "algunos dirigentes de la derecha violenta" de avanzar con su "agenda de terror" convocando una protesta en las calles "mediante la utilización de grupos armados que son financiados para generar el caos, causar daños y alterar la paz", ha criticado. En declaraciones retransmitidas por 'Venezolana de Televisión', Reverol ha anunciado las 18 detenciones en los municipios de Chacao y Baruta, que pertenecen al estado de Miranda pero también al distrito metropolitano de Caracas.

Otra versión

Por su parte, Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal Venezolano, ha afirmado a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, que la jornada se ha saldado con 35 detenciones: 19 en Caracas, otras 15 en Lara y una en el estado de Zulia, si bien uno de los detenidos en Caracas y el único de Zulia habrían sido liberados.

"Del 4 al 10 de abril ha habido 233 arrestos, 93 (de ellos) se mantienen detenidos", ha denunciado. Asimismo, ha explicado que entre los detenidos de Caracas se encuentra un menor de edad, aunque no ha detallado si se trata del único liberado de la jornada.

Movilizaciones

La oposición ha intensificado sus movilizaciones a raíz del amago del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de retirar las competencias de la Asamblea Nacional y la inmunidad a los parlamentarios. Por quinta vez en diez días, han marchado contra el chavismo con pancartas en las que se podía leer: 'SOS ¡elecciones ya!'.

El presidente de la Asamblea, Julio Borges, ha aprovechado la manifestación del lunes para pedir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que no se deje utilizar para violar la Constitución. En este sentido, y en aras del "papel estelar" que desempeñan los militares, les ha instado a ponerse del lado de los ciudadanos.

Entre los asistentes a la marcha, el mensaje es unánime. "Tenemos que salir de este Gobierno tan nefasto. No hay medicinas, no hay comida", ha lamentado César Cáceres, electricista de 54 años, en declaraciones a la agencia 'Reuters'. En este sentido, ha llamado a seguir en la calle porque "ya no se puede vivir".

Las protestas se han extendido también a otras ciudades de Venezuela, donde se han formado colas para firmar la petición por la renuncia de los siete magistrados del Supremo que aprobaron las controvertidas sentencias.

El defensor del pueblo advierte contra el uso excesivo de la fuerza

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ha advertido que el lanzamiento desde altura de objetos contundentes por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar manifestaciones podrían ocasionar victimas fatales.

Estas declaraciones se producen tras las denuncias con fotografías y videos que muestran que las fuerzas de seguridad arrojaron bombas lacrimógenas desde edificios y helicópteros durante las protestas de la oposición contra el presidente Nicolás Maduro.

Este "uso excesivo de la fuerza" también ha quedado registrado en material audiovisual que muestra a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) reprimiendo violentamente a manifestantes desarmados, según ha recogido el diario venezolano 'El Nacional'.

"Ante nuevos hechos de violencia ocurridos este lunes, alertamos a la nación para que no se reediten atroces episodios del año 2014. En tal sentido hago un llamado a la ciudadanía para que las manifestaciones se realicen de forma pacífica dentro del marco de la ley", ha añadido Saab.

El defensor del Pueblo ha explicado que el organismo que preside seguirá con atención todas las denuncias que se presenten para mantener la plena vigencia de los Derechos Humanos.