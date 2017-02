Pierre Moscovici advierte del peligro de una victoria de Le Pen para la UE y para Francia

"Hay que tomar ahora esa hipótesis en serio", subrayó en una entrevista al canal "iTélé" Moscovici, quien recordó que Le Pen encabeza las intenciones de voto en la primera vuelta de los comicios, que se celebrará el 23 de abril, dos semanas antes de la segunda y definitiva vuelta del 7 de mayo.

En ese contexto, el exministro de Finanzas francés argumentó que sólo se puede "vencer a los populistas si reducimos las desigualdades".

"La cuestión de las desigualdades es crucial en el momento en que vivimos", repitió antes de señalar que muchos de los que dicen decantarse por la presidenta del Frente Nacional son personas que han llegado a la conclusión de que la globalización no es para ellas.

El comisario francés indicó que "Le Pen quiere destruir la Unión Europea", que "Europa sin Francia no tendría ningún sentido", y que su programa "sería un error histórico para Europa y para Francia".

En un artículo publicado por 'Le Monde', Moscovici, insistió en que "votar Le Pen es salir del euro y restablecer una moneda nacional devaluada y perder poder adquisitivo", una "locura mortal" que a su juicio hay que combatir.

A ese respecto, avisó de que el fin del euro y de la UE, al contrario de lo que dicen los que quieren que ocurra, "no sería una catarsis, sino un cataclismo en el que Francia sería la primera víctima".

Afirmó que Francia no saldría mejor parada si fuera en solitario, sino que, "en el nuevo mundo que se perfila, hecho de amenazas inéditas", quedaría debilitada, y eso generalmente significa acabar bajo la órbita "de un protector poderoso".

El político socialista sugirió que en una Francia gobernada por Marine Le Pen ese protector podría ser la Rusia de Vladimir Putin o los Estados Unidos de Donald Trump, e hizo notar que eso significaría "una soberanía disminuida".

Por eso, reconoció a los electores franceses que en las presidenciales tienen derecho a estar enfadados "contra los partidos, contra la política, contra las instituciones europeas".

Pero les pidió que no rompan Europa ni quemen la "casa común": "Europa es nuestro futuro y nuestra protección. Renunciar es también herir de muerte a Francia. Europa necesita médicos, no charlatanes. Tenemos que curarla, no rematarla", concluyó.