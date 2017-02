El secreto mejor guardado de la Casa Blanca

La historia comenzó el pasado domingo, cuando el diario 'The New York Times' publicó un poco halagüeño retrato del nuevo presidente. "En torno a las 18.30, o a veces algo más tarde, el señor Trump se retira a su residencia, en la planta de arriba, a descansar, y de vez en cuando entra en Twitter. Con su esposa, Melania, y su hijo pequeño, Barron, en Nueva York, pasa el tiempo consigo mismo y, a veces, con la protectora compañía de su ayudante desde hace años y antiguo jefe de seguridad, Keith Schiller. Cuando el señor Trump no está viendo la televisión en albornoz o hablando por teléfono con viejos compañeros y asesores de campaña, pasa el tiempo explorando su aún desconocida nueva casa", decía el periódico.

La Casa Blanca respondió muy molesta al artículo, en el que se sugería que Trump se aburre y que, desde su llegada, la Casa Blanca es un desastre organizativo. Sean Spicer, el portavoz del presidente, acuso al 'New York Times' de mentir y exigió una disculpa inmediata. Para defender su razonamiento aseguró, además, que "Trump no tiene ningún albornoz".

Spicer se olvidó de que las redes sociales están siempre al quite, y poco después de su declaración internet quedó inundado de fotos del propio Trump en albornoz, de los albornoces de su cadena hotelera y hasta nació un nuevo personaje, @POTUSBathrobe, que nos cuenta las inquietudes y pensamientos del albornoz presidencial, con mucha guasa y risas garantizadas

Oh I exist. — POTUS' Bathrobe (@POTUSBathrobe) 6 de febrero de 2017

"Oh, existo", se presentaba a sí mismo el batín en su estreno en las redes el pasado lunes.

Many of you are asking. Yes, I immigrated from China, but my tag was removed and we don't discuss my background in polite company. — POTUS' Bathrobe (@POTUSBathrobe) 6 de febrero de 2017

"Muchos lo estáis preguntando: sí, soy un inmigrante chino, pero me arrancaron la etiqueta y yo no discuto sobre mi pasado con gente educada", dice también.

Además de la broma con el @POTUSBathrobe, no han faltado las fotos que demuestran que Trump es un amante del albornoz. El mandatario ha posado en infinidad de ocasiones con esta prenda, lo que hace difícil creer que ahora no tenga un albornoz en su nueva residencia.

Donald Trump would never wear a bathrobe. pic.twitter.com/uGo1unhwE6 — John Aravosis (@aravosis) 7 de febrero de 2017

"Donald Trump nunca ha llevado un albornoz"

"¿Quién es el que no tiene un albornoz?".

I pray I go the rest of my life not knowing how Sean Spicer became aware of Trump not owning a bathrobe — Fiddler (@cFidd) 6 de febrero de 2017

"Rezo para pasar el resto de mi vida sin saber cómo sabe Sean Spicer que Trump no tiene albornoz". dice esta tuitera.

También hay, claro, quienes se toman más en serio este asunto y se preguntan si el asunto del albornoz no está dejando en segundo plano la verdadera crítica al mandatario:

Love that Spicer thinks the bathrobe ITSELF is the point & not that Mr. Big League Stamina is a lazy shit who knocks off at 6:30. — Melissa McEwan (@Shakestweetz) 6 de febrero de 2017

"Me encanta que Spicer crea que el albornoz es que quid de la cuestión y no que el señor Big League Stamina (una broma sobre los errores gramaticales de Trump) es una perezoso que se derrumba a las 18.30".

En cualquier caso, el albornoz se ha convertido esta semana en un serio rival de la cazadora amarilla de Zara como la prenda de ropa más comentada del ciberespacio. Y ha demostrado que, de existir, es el secreto mejor guardado de la Casa Blanca.