Suecia, un país que compra basura a sus vecinos

Gracias a este extremo aprovechamiento de los residuos, el país escandinavo presume de reciclar el 99% de los residuos producidos por sus ciudadanos. Algo que suena impresionante, tanto que parece mentira, y el caso es que, en realidad lo es: lo que se debe decir, si se quiere ser riguroso, es que Suecia utiliza el 99% de los residuos que produce, de alguna manera u otra. Aproximadamente el 50% se reutiliza, gracias a un complejo sistema de contenedores y la colaboración de los ciudadanos suecos, y el resto se utiliza de alguna manera, como quemarlos para producir calor o energía. Lo cual, evidentemente, no es reciclar, aunque sí es un uso y eliminación de la basura.

¿Son un buen ejemplo? “Si pensamos en la reducción de emisiones, quemar nunca es una buena solución”, afirma Mar Fernández, química y miembro del Observatorio de Medio Ambiente de Aragón, como responsable de Medio Ambiente en UGT Aragón. “Por cada hora megavatio producida en una central de residuos se emiten 1,35 toneladas de CO 2 ; una de hora generada con carbón produce 1,02 toneladas, y si es con gas natural se emiten 0,52 toneladas. Eso si nos fijamos solamente en el CO 2 , no hablemos ya de las dioxinas o el furano que se producen en la incineración y que sabemos que son gases cancerígenos. No lo son el momento de la combustión pero luego en la atmósfera se recombinan”. Quemar basura no es pues algo tan limpio.

¿Por qué lo hace un país tan ecológicamente concienciado como Suecia? “Puede haber un problema de espacio para vertederos –dice Fernández-, pero sobre todo hay que tener en cuenta que los suecos son muy responsables con el reciclaje, discriminan los residuos en muchos más tipos de contenedores que nosotros y los depositan cada uno en el que le corresponde. Después de ser así de cuidadosos, aún les queda algo de basura que es la que queman”.

¿Deberíamos seguir entonces su ejemplo? Recordemos que en Aragón está prohibida la quema de residuos para su valorización energética. Fernández lo tiene claro: “No, porque todavía nos queda mucho por mejorar hasta llegar al nivel de los suecos. Lo primero que hay que hacer es consumir menos para producir menos residuos, separar tanto como hacen ellos para reciclar todo lo que sea posible y después, cuando ya solo nos quede algo con lo que ya no se puede hacer nada más, podemos pensar en la combustión para energía. Permitirlo ya haría que no nos esforzásemos para ninguna de esas cosas”.