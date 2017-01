Puigdemont pide el apoyo de Europa ante un aforo mayoritariamente catalán y con ausencia de instituciones de la UE

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido este martes en el Parlamento Europeo la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña ante un aforo mayoritariamente catalán que ha llenado la sala que había sido reservada para el evento, pero al que no han asistido representantes de las instituciones de la Unión Europea.



Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, han pronunciadoante una sala abarrotada en la que decenas de personas han seguido el acto de pie porque el aforo de 350 personas estaba lleno, principalmente por invitados catalanes de la organización. También contó con un iAdemás, pese al deseo expresado por el presidente de la Generalitat de que este mensaje fuera escuchado por Europa, ninguna de las instituciones de la Unión Europea --- ha enviado representantes al acto.La Eurocámara, además, ha aclarado que la conferencia no es un acto "institucional" relacionado con la actividad de la cámara, sinoSí que han acudido a la conferencia una, a pesar de que los organizadores habían enviado una carta a los 751 europarlamentarios que tiene el Parlamento Europeo.Entre los presentes se encontraban los españoles Ernest Urtasun (de ICV), Xabier Benito (Podemos), Lidia Senra (AGE), Josu Juaristi (Bildu), Izaskun Bilbao (PNV) y Francesc Gambús, que formó parte de Unió hasta que solicitó en abril su baja como militante.y ninguno de sus eurodiputados españoles ha asistido a la convocatoria."La propaganda de Puigdemont solo pretende romper España y por tanto romper la Unión Europea, por eso no tiene ningún éxito en las instituciones europeas", ha defendido en un comunicado el eurodiputado 'popular'. Tampoco ha acudidoSin embargo, aunque el PP había pedido a sus compañeros del Partido Popular Europeo que no asistiesen a la conferencia de Puigdemont a través de un email enviado por el, el eurodiputado húngaro Lazslo Tokes, perteneciente a este grupo, sí que ha participado en la misma.De la misma forma, han acudido la portuguesa Ana Gomes (del grupo Socialistas y Demócratas), la nacionalista flamenca Helga Stevens (de los Conservadores y Reformistas Europeos), la rumana Renate Weber (de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos) y la danesa Margrete Auken y el escocés Alyn Smith (ambos de Los Verdes).Los invitados catalanes han acompañado la llegada de Puigdemont a la sala de la Eurocámara y la finalización de su discurso con sendas ovaciones.Algunos, además,a la independencia de Cataluña.Durante su intervención, el presidente catalán ha pedido a la UE que no mire "hacia otro lado" y se involucre para dar una solución a la situación entre Cataluña y el resto de España a través de su aval a que se celebre unTambién ha subrayado Puigdemont que una eventual Cataluña independiente no debería quedar fuera del bloque comunitario, asegurando que si en el referéndum gana el 'sí',No obstante, la Comisión Europea mantiene desde hace años la misma posición al respecto y ha reiterado en varias ocasiones que cualquier territorio de un Estado miembro dejaría de ser automáticamente parte de la UE si se declarase independiente.Si esto sucediera, este territorio podría solicitar su entrada de nuevo al bloque comunitario y, posteriormente,Por otro lado, Puigdemont ha reivindicado el uso del catalán en el Parlamento Europeo y ha mostrado su confianza en que el nuevo presidente de la Eurocámara, el italianocumpla el compromiso que adquirió para hacer que el catalán sea una lengua oficial de la institución.Esta cita, organizada por los eurodiputados catalanes Jordi Solé y Josep-Maria Terricabras, de ERC, y Ramon Tremosa, de PdeCat, era el único evento programado en la agenda de la visita de Puigdemont en Bruselas, en dondecon la prensa ni ha admitido preguntas al término de la conferencia.