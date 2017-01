La RAE considera "una regresión" que se suprima el español de la web de la Casa Blanca

El director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, ha calificado como "negativo, muy significativo y una regresión importante" la decisión de la Casa Blanca estadounidense de retirar el idioma español de su página web. No obstante, Villanueva ha recordado que la presencia del español en este país es "imparable".



"Es muy significativo y negativo, sin duda alguna, pero la presencia del español en Estados Unidos es imparable:ha señalado el director de la RAE en una entrevista recogida por Europa Press en la cadena Ser. No obstante, ha matizado que todas esas personas no tienen "el español vivo", por lo que el cálculo final sitúa en torno a 37 millones de hispanohablantes en Estados Unidos.Esto sitúa al país norteamericano comoPara Villanueva, esta decisión "limita" el acceso de los ciudadanos a que en su lengua le expliquen lo que pasa en su país y"La Constitución de Estados Unidos no declara a ninguna lengua como oficial y en aquellos años hubo un movimiento por parte de distintos Estados entre los partidarios de que fueran el inglés y el español la lengua oficial y los que solo querían al inglés. Esto creó una herida y causó mucha controversia", ha destacado.Preguntado sobre si el Gobierno española debería protestar oficialmente por esta decisión, el académico ha asegurado "desconocer hasta qué punto" podría haber una respuesta diplomática. "Por el momento se trata de la retirada de contenidos en española de una página web y no conozco el código de las relaciones diplomáticas. En todo caso, tendría que ser secundada por los Gobiernos de otros países que hablan español", ha añadido.Villanueva ha insistido en que la "pujanza" del español en Estados Unidos es "difícilmente parable", resaltando por ejemplo que

El ministro Catalá recuerda a los 560 millones de hispanohablantes

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que la comunidad iberoamericana tiene actualmente "desafíos trascendentes relevantes y complejos" y ha destacado la defensa del idioma como una de las "grandes herramientas" para hacer frente a esos retos.Horas después de conocerse la supresión de la página web de la Casa Blanca en español, Catalá se ha referido en Salamanca, sin hacer referencia a este hecho, a que los hispanohablantes están "obligados a defender y potenciar todas sus capacidades", en relación con el idioma.El ministro ha dicho que actualmente hay más de 560 millones de hispanohablantes, una cifra que, según las previsiones, llegará a los 750 en 2020. De ahí que su uso y defensa invite a "mirar el futuro con optimismo" por ser "una gran lengua en común", ha puntualizado.Al vicesecretario de Acción Sectorial del PP,, le parecería "bastante grave" la exclusión del español en la página web oficial de la Casa Blanca "si se confirma que no se trata de un error informático". "Si se confirma que no se trata de un error informático, me parece que es llamativo.ha opinado Maroto en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press.También desde el PSOE se han pronunciado sobre el asunto. Para la presidenta andaluza,, la retirada de la versión en español de la página web de la Casa Blanca supone un "En su cuenta de Twitter, la titular de la Junta de Andalucía ha lanzado este mensaje: "Trump retira el español de la web de la Casa Blanca: un desprecio a la comunidad hispana y un ataque intolerable a la segunda lengua en EEUU".La versión en español de esa página web se abrió por primera vez en los meses posteriores a la llegada al poder del ahora expresidente Barack Obama y hasta días antes del traspaso de mando tenía un blog dedicado a temas de interés de la comunidad hispana.La nueva administración Trump, en la que no hay ningún latino en puestos de responsabilidad del gabinete, ha ordenado también la clausura de otros instrumentos de comunicación en español como la cuenta @LaCasaBlanca que tenía en Twitter o su página de Facebook.