George Bush padre, trasladado a la UCI por un problema respiratorio "agudo"

El expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush ha sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Houston donde permanecía ingresado debido a un "problema respiratorio agudo", según un comunicado de su oficina en el que se habla de una situación "estable".



"Los médicos han realizado un procedimiento para proteger y limpiar las vías respiratorias que ha requerido sedación", ha explicado la oficina de Bush. El"está estable y descansa confortablemente en la UCI", ha añadido.Bush, de 92 años, fue internado el pasado sábado en el Hospital Metodista de Houston por unas complicaciones derivadas de una neumonía. Se da la circunstancia de que este miércoles también ha sido ingresada en el mismo hospital su mujer, Barbara, como medida de "precaución" tras sufrir "fatiga y tos".Este miércoles también se ha conocido una carta que Bush envió el 10 de enero ay en la que se disculpaba por no poder acudir a la ceremonia de toma de posesión del 20 de enero. "Mi médico me dice que si me siento al aire libre en enero, probablemente terminaré varios metros bajo tierra. Lo mismo le pasa a Barbara", bromeó en la misiva, difundida por varios medios norteamericanos como ABC News y CNN.