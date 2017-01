Assange está dispuesto a volver a EE. UU. si se respetan sus "derechos"

El portal de filtraciones WiliLeaks aseguró que su fundador, Julian Assange, refugiado desde hace más de cuatro años en la embajada ecuatoriana en Londres, está dispuesto a ir a Estados Unidos si se garantizan sus "derechos".



"Assange confía en que", afirmó WikiLeaks en Twitter tras conocerse la decisión del presidente de EE. UU.,, delade 35 años de prisión que pesaba sobre la exsoldadoque en 2010 filtró miles de documentos secretos a través del portal.La semana pasada,había asegurado que el antiguo"aceptaría su extradición a" si"garantiza clemencia a"."Assange todavía estaría encantado de ir a Estados Unidos en caso de que todos sus derechos estén garantizados, a pesar de que la Casa Blanca dice ahora, puntualizó hoy el portal.El activista, de 45 años, está refugiado desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su entrega a Suecia, que le reclama para esclarecer su supuesta implicación en una violación "en grado menor".Assange niega las acusaciones, peropara responder por delitos de espionaje, a pesar de que hasta ahora Washington no ha emitido una orden oficial de extradición.La abogada Melinda Taylor, miembro del equipo legal de Assange, afirmó que el activista "mantiene todo lo que ha dicho hasta ahora" en relación a su disponibilidad para ir a Estados Unidos.Barry Pollack, otro de los abogados del australiano, señaló por su parte que ha pedido durante meses a las autoridades estadounidenses que"Espero que ocurra pronto", dijo Pollack en declaraciones que recoge la agencia británica PA."El Departamento de Justicia (estadounidense) no debería imponer cargo alguno contra Assange en base a la publicación de información fidedigna y debería cerrar su investigación criminal de forma inmediata", señaló el letrado.Las autoridades estadounidenses han confirmado que el FBI investiga la publicación de información sensible a través dea raíz de las filtraciones de, si bien no han revelado siha sido acusadoen unTras conocer la conmutación de la pena de la antigua soldado, el activista australiano celebró la decisión dey calificó ade ""Periodistas, editores y sus fuentes sirven al interés públicoaniman la democracia al distribuir información auténtica sobre asuntos importantes, como abusos a los derechos humanos o actos ilegales de funcionarios del Gobierno", afirmó Assange en un comunicado.