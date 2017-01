Tajani, presidente de todos, pero más de los países del sur

Antonio Tajani, elegido presidente del Parlamento Europeo, de ideología conservadora, es un abanderado de la solidaridad de la periferia del sur de Europa, y en su época como comisario medió en varias ocasiones a favor de España.



, es miembro fundador de Forza Italia. Fue portavoz del primer líder de la formación, Silvio Berlusconi, aunque ha conseguido en los últimos años que la sombra de su primer "padre" político no sea demasiado alargada.Se convierte en el primer presidente italiano del Parlamento Europeo como tal (aunque antes de 1979, cuando no existía sufragio universal, sí hubo italianos en la presidencia).Con Tajani,(PPE), los conservadores ya cuentan con las tres presidencias de las tres principales instituciones, pues Jean-Claude Juncker está al frente de la Comisión y Donald Tusk del Consejo.Además, con él los italianos quedan "" en los altos cargos de la órbita comunitaria, ya que Federica Mogherini es la alta representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE y Mario Draghi es el presidente del Banco Central Europeo.Licenciado en Derecho, ejerció de periodista parlamentario en Roma y fue oficial del Ejército del Aire italiano.Sonriente, buen comunicador y con gran capacidad social, Tajani es experto en el trato en las distancias cortas.En su discurso como candidato del PPE, en el que ha dicho que pone su "experiencia a disposición" de los europeos, Tajani habló en inglés, francés, italiano y español.En la lengua de Cervantes recordó que salvó del cierre de la planta Tenneco en Gijón (Asturias) a varios centenares de trabajadores que iban a quedarse en paro. La ciudad incluso le dedicó una calle por entonces, en 2014.Eso sí, Tajani no alcanzó a decir correctamente "Gijón", sonó "Jigón". Una tarea de perfeccionamiento del castellano pendiente que podrá abordar con su profesora de español en la Eurocámara, Carmen.Otro episodio de mediación a favor de España fue en su anterior cargo de vicepresidente de la Comisión Europea, cuando luchó contra la decisión de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de confiscar el 51 por ciento de las acciones de petrolera YPF, que estaba en manos de la española Repsol.