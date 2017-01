El cooperante español de la Cruz Roja liberado en Afganistán "está sano y salvo"

El cooperante español de la Cruz Roja capturado en Afganistán a mediados de diciembre fue liberado por las fuerzas especiales afganas en una operación en la provincia septentrional de Kunduz, donde permaneció secuestrado cuatro semanas.



"Gracias a Dios está completamente sano y salvo", indicó el portavoz del gobernador de Kunduzras la liberación del cooperante, del que solo se ha facilitado su nombre, Juan Carlos.El tl, en el distrito de Ali-Abad, en la provincia de Kunduz tras ser interceptado junto a otros tres miembros de esa organización que no fueron capturados.Danish explicó que ""Nuestras fuerzas especiales fueron desplegadas dey todas nuestras fuerzas de seguridad trabajaron de forma conjunta en la liberación", indicó la fuente.El jefe de Policía de Kunduz, general Abdul Hamid Hamidi, declaró a Efe que Juan Carlos fue liberado gracias a la presión de los órganos de seguridad sobre los captores."Ya no eran capaces de mantenerlo cautivo, y fue liberado por ellos", afirmó, al explicar que hoy los secuestradores intentaron moverlo de un área a otra en un coche y que finalmente cedieron a liberarlo en la zona de Zanjeer, cerca de donde fue capturado, ante la presión de las fuerzas de seguridad.Señaló que varias personas que lo llevaron en el coche, de las que no facilitó número ni detalles, fueron también detenidos y están siendo investigados.La Policía afgana ha venido manejando la hipótesis de que el cooperante había sido capturado por una conocida banda criminal denominada Haji Fateh, dedicada al secuestro.Hamidi comentó que no podía confirmar "al 100%" que hubiera sido capturado por Haji Fateh, pero señaló que "varios sospechosos" incluida esta banda "han estado detrás del secuestro".El CICR celebró la noticia de la liberación del cooperante tras cuatro semanas. "Estamos muy felices de que nuestro colega haya vuelto sano y salvo", manifestó a Efe el portavoz del CICR en Afganistán, Ramin Ayaz Ahmad, al subrayar el reconocimiento de la organización a "las autoridades y a las personas que han ayudado a la liberación segura" de su colega.Dijo que en este momento el ciudadano español está en Kunduz y se intenta trasladarlo a Kabul para que se reúna con su familia lo antes posible."Su familia, amigos y nosotros hemos pasado por momentos duros por él y él ha pasado una situación muy difícil", manifestó.En un comunicado difundido en Ginebra, el CIRC agradeció la ayuda de las autoridades y las comunidades que han facilitado la liberación del cooperante, aunque señaló que no comentará nada sobre la identidad de los secuestradores, sus móviles ni los detalles de la liberación."Estamos aliviados y agradecidos de que Juan Carlos haya vuelto con nosotros sano y salvo", afirmó la jefa del Comité de la Cruz Roja en Afganistán, Monica Zanarelli."Nuestra prioridad es ahora el bienestar de Juan Carlos y su regreso a casa para que vuelva a estar con su familia", agregó, al tiempo que pidió respeto por la privacidad de la familia.Por su parte, fuentes diplomáticas españolas en Madrid, confirmaron la liberación del cooperante, quien, dijeron, se encuentra "en buen estado".La familia del cooperante ya está informada de la liberación, según las mismas fuentes, que añadieron que la embajada española en Kabul está siguiendo el tema desde el primer momento.Según fuentes gubernamentales consultadas, en la provincia de Kunduz operan cientos de grupos criminales relacionados con robos, asesinatos y secuestros, y en ocasiones combaten en favor de los talibanes y en otras apoyan a las fuerzas de seguridad del Gobierno afgano.El CIRC se encuentra en Afganistán desde hace 30 años, donde provee ayuda médica, servicios de agua y sanitarios, visitas a centros de detención y actúa como intermediario neutral para permitir que el trabajo humanitario tenga lugar en todo el país.