Malta apostará por la protección de fronteras y la unidad frente al 'brexit' en la UE

Malta aseguró este miércoles que tratará de impulsar más protección de fronteras frente a las oleadas migratorias y velar por la unidad de los Estados miembros frente al 'brexit' a lo largo de este semestre, en el que asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE).



, el socialista Joseph Muscat, también aseguró que, desencantados con la clase política,. "Percibimos gran desconexión ahora mismo entre la clase política y la gente corriente en todo el mundo. Tenemos que trabajar sobre ello", indicó Muscat en una rueda de prensa con motivo de la visita del Colegio de comisarios europeos a La Valeta para la tradicional reunión con miembros del Gobierno del país que asume la presidencia semestral comunitaria.celebró por su parte que Malta, "más que presidencias anteriores", va a "insistir fuertemente" durante la suya en la dimensión social y económica y pidió "trabajar juntos en el pilar de los derechos sociales".El primer ministro maltés dejó claro que la, será un elemento prioritario en su agenda. "No tenemos medidas mágicas, hace falta una estrategia y trataremos de lograr progresos", indicó Muscat, quien expresó su confianza en anotar avances en el control de las fronteras marítimas de la UE. El jefe del Gobierno maltés se mostró esperanzado en "lograr más convergencia" entre los Estados miembros a la hora de "repartir las responsabilidades".En la cuestión de los solicitantes de asilo, dijo que "hemos defendido la solidaridad cuando la hemos necesitado y la hemos practicado cuando la han necesitado otros países". "Éste no es un problema de Italia, Grecia o Malta, sino que", insistió Juncker.Según Muscat, algunos países del Este tienen razón en sus críticas a la seguridad de las fronteras exteriores, pero recalcó que hay que "ser claros sobre que la gente que llega tiene derecho al proceso de asilo", y que "". "Actualmente esa certeza no existe en todas las fronteras europeas", comentó. Juncker instó a seguir trabajando en "reforzar la presencia europea en el Mediterráneo" y seguir hablando con Libia y otros países africanos "sobre cómo podemos cooperar mejor".Preguntado por elpidióy, en su lugar,. "Hay que escuchar a esta gente y asegurarnos de que los políticos toman decisiones antes de que lleguen los extremistas y tomen decisiones por sí mismos", consideró.Por lo que se refiere al 'brexit', que según la primera ministra británica, Theresa May, será comunicado oficialmente esta primavera, Muscat insistió en que ", pero tiene que ser inferior a la condición de ser miembro" de la UE. "No nos implicaremos en negociaciones bilaterales antes de que haya un acuerdo en el ámbito de la UE (...) Primero debe haber un acuerdo europeo y, después, uno podrá discutir otros asuntos", dijo.En todo caso, dejó claro que "de manera resuelta y justa"."Creo que tendremos una situación de unidad (...) No puedo decir si en el futuro algún país romperá esa unidad, simplemente no veo que vaya a pasar ahora", indicó Muscat, a la vez que pidió garantizar mayor participación del Parlamento Europeo en las negociaciones con Londres., y subrayó que "si considerásemos el caso del 'brexit' como el principio del fin, cometeríamos un gran error". "Tenemos que asegurarnos de que después de la cumbre de La Valeta reuniremos las mejores energías de las naciones europeas", dijo en referencia a la reunión informal de los líderes de los 27 países sin el Reino Unido del próximo 3 de febrero.