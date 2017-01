Trump responde: "Meryl Streep está sobrevalorada"

Streep, que recibió el galardón Cecil B. DeMille, otorgado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood,un periodista discapacitado del 'The New York Times'."Este instinto de humillar, cuando es ejercido por alguien público, poderoso, se filtra en la vida de todos, porque da permiso a otros para hacer lo mismo", dijo, advirtió.Trump ha negado una vez más que parodiara a Kovaleski. "La gente sigue diciendo que me burlé de un periodista discapacitado, como si Meryl Streep u otros pudieran leer mi mente, y no lo hice", ha declarado al diario estadounidense.Poco después, ha subido el tono de su respuesta en Twitter.(...) Es una lacaya de Hillary", ha escrito. "Por centésima vez, nunca me he burlado de un periodista discapacitado, solo le hice parecer servil cuando cambió por completo una historia que había escrito hace 16 años para hacerme quedar mal", ha recalcado.Streep, como la mayoría de las estrellas de Hollywood, apoyó a Clinton de cara a las elecciones presidenciales celebradas el pasado 8 de noviembre en Estados Unidos. Aunque la ex secretaria de Estado ganó el voto popular, Trump se hizo con el colegio electoral.La actriz estadounidense también usó el discurso de agradecimiento por el Cecil B. DeMille para cargar contra las declaraciones racistas del presidente electo. "¿Qué es Hollywood? Es simplemente un montón de gente de otros lugares. Está lleno de extranjeros", recordó, mencionando a varios de los presentes en la gala.