Abe ofrece sus "sinceras condolencias" por Pearl Harbor y Obama destaca la "amistad" con Japón

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ofreció sus condolencias por los militares estadounidenses muertos durante el ataque de ese país a Pearl Harbor (Hawai) durante la II Guerra Mundial, en una visita junto al presidente de EEUU, Barack Obama, a la base naval.



"Como primer ministro japonés,así como a los espíritus de los valientes hombres y mujeres cuyas vidas se tomó una guerra que empezó en este lugar, como también a las almas de los incontables inocentes que se convirtieron en víctimas de la guerra", afirmó.Abe y Obama visitaron el Memorial USS Arizona, el monumento erigido en la bahía de la base naval en honor a los más depor Japón que marcó la entrada, un día después, de Estados Unidos a la contienda.Durante la visita, el primer ministro realizó una ofrenda floral: "sobre las aguas en las que duermen los marineros y marines. Descansad en paz almas preciosas de los caídos", explicó."Escuchando y enfocando mis sentidos a través de la brisa y las olas, puedo casi discernir las voces de esos tripulantes (...), al contemplar esa solemne realidad, me he quedado completamente sin palabras", agregó Abe.Junto a Obama, Abe afirmó quePor su parte, el presidente de EEUU afirmó que" que ahora."En los buenos momentos y en los malos, estamos ahí para el otro", afirmó Obama tras el discurso de Abe, quien instó a "resistir la urgencia" de "demonizar" al que es diferente, incluso cuando ell pueblo de Japón siempre me ha dado la bienvenida a mí", dijo el presidente al mandatario japonés."Hay más que ganar en paz que en guerra. La reconciliación recompensa más que el castigo", indicó el líder estadounidense, al enfatizar que la alianza de EEUU y J, insistió Obama.Abe visitó Pearl Harbor después de que en mayo pasado Obama hiciera historia como primer presidente de EEUU enla ciudad japonesa sobre la que el país norteamericano lanzó la primera bomba atómica el 6 de agosto de 1945.En Hiroshima, Obama visitó el Parque de la Paz, levantado en el epicentro de la explosión que arrasó la ciudad y acabó conEl mandatario estadounidense no pidió perdón por el ataque, pero ofreció un profundo discurso plagado de reflexiones sobre la tragedia y rindió homenaje a las víctimas.El Gobierno japonés ya anunció a principios de este mes quede su país a Pearl Harbor.