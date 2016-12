Israel pide ayuda a Trump para vetar la resolución sobre los asentamientos judíos en Palestina

El Gobierno israelí contactó con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para presionar a la Administración de Barack Obama con el fin de que vetase la resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre los asentamientos en Palestina, informó la CNN.



Estados Unidos ha ejercido históricamente el derecho de veto en propuestas de resolución para condenar a Israel por sus políticas hacia los palestinos, pero esta vez hubo conjeturas en el sentido de que esa posición podía cambiar con el proyecto de resoluciónSin embargopara continuar las conversaciones diplomáticas.Un funcionario israelí citado por la CNN explicó que, ante la dificultad de convencer a la Administraciónpara que vetase la resolución, su gobierno se puso en contacto con el equipo de Trump."Imploramos a laque no siguiera adelante y les dijimos que si lo hacían no tendríamos más remedio que llegar al presidente electo Trump", explicó el funcionario israelí."Contactamos con el presidente electo y estamos muy agradecidos de que interviniera, que no era sencillo hacerlo", agregó.De acuerdo con la información de la CNN, Trump llamó entonces al presidente egipcio,para discutir la votación en el Consejo de Seguridad.El futuro de la resolución está ahora en el aire después de la decisión de Egipto deSegún fuentes diplomáticas, por ahora n, quizás este viernes, pero tampoco que finalmente el movimiento pueda quedar en nada, como ha ocurrido en otras ocasiones.El borrador preparado por Egipto exigía a Israel el cese de su política de asentamientos en territorios palestinos, incluido Jerusalén oriental, e insistía en que la solución al conflicto de Oriente Medio pasa por la creación deEl texto decía que las colonias "constituyen una flagrante violación de la ley internacional y un gran obstáculo para conseguir una solución de dos estados, así como una paz, justa, duradera y completa".