Holanda se pinta las uñas y dona 1 millón euros a un niño enfermo terminal

Políticos, artistas y ciudadanos holandeses se han pintado las uñas en solidaridad con un niño de cinco años con cáncer terminal de cerebro, quien decidió dedicar sus últimos meses de vida a recaudar dinero para ayudar a otros niños a vivir.



El pequeño Tijn de Hapert sufre de, un tipo de, que controla la respiración, los latidos del corazón y los nervios de la parte superior del cuerpo.Se trata de la parte del cerebro situada exactamente encima del cuello, conectada con la columna, yEs unaque se diagnostica en aproximadamente una docena de niños al año y, hasta ahora, no existe ninguna cura.terminal, Tijn desafió a los holandeses para lograr, a priori, unaEl pequeño logró batir un récord en el país con una acción individual de este tipo y alcanzó unaLas donaciones se hicieron a través de Serious Request (Petición Seria), la recaudación de fondos anual para la Cruz Roja y, según la propia web,. Él quiere recaudar dinero para ayudar a otros niños en su misma situación, y los que necesitan fondos para sobrevivir", reconoce su padre, Gerrit Kolsteren.Los progenitores se enteraron en mayo de que su hijo estaba enfermo terminal y le quedaban pocos meses de vida., lamenta, en declaraciones a la prensa.Tijn ha utilizado uno de sus pasatiempos favoritos, pintarse las uñas para llamar la atención de los holandeses hacia su extraña enfermedad. No obstante,, lamenta su padre.Su caso provocó tal revuelo en los Países Bajos que esta iniciativa llegó hasta oídos de los políticos más polémicos del país. En tan solo 24 horas, las redes sociales se llenaron deUno de los primeros en participar fue el, quien subió una foto a su cuenta de Twitter con las uñas pintadas de rojo., escribió el político, en referencia al niño.El gesto fue suscrito por los dj Armen van Buren, Tiesto, Marco Borsato, Hardwell o Nick Schilder, además de políticos, deportistas y actores holandeses.Miles de personas hicieron cola en la plaza central de Breda, en la provincia de Brabante, para que el propio Tijn les pintara ayer las uñas con una sonrisa., que no esperaba que su iniciativa fuese a tener semejante aceptación, tambiénUna chica le donó. Sin embargo, no todo son buenas noticias para unos padres que estas navidades deben tomar una decisión clave.Tendrán que elegir sien sus últimos mesespermitir que reciba con"Es una decisión muy complicada que no solo tomaremos nosotros como padres,. Se nos hace un nudo en la garganta cada vez que lo pensamos", cuenta su padre.