Dirección y comité, pendientes de reanudar las tensa negociación del convenio de Opel

Tras el parón navideño y cuando aún resuenan las palabras del vicepresidente de Manufacturas, Rémi Girardon, que se personó en el planta zaragozana de Opel el pasado día 4 de enero para pedir “agilidad” en el atascado proceso de negociación del convenio colectivo, dirección y comité de empresa están todavía pendientes de fijar una fecha que vuelva a sentarlos a la mesa para intentar reconducir un diálogo que se tensó el pasado 19 de diciembre, fecha de la última reunión. Se había previsto un encuentro para hoy que finalmente no se celebró, y no se descarta que pueda producirse este semana, aunque no se han concretado fechas.