2018, un año para reducir la desigualdad

Durante 2017 el Gobierno ha utilizado diferentes datos y cifras económicas para hacernos ver que la crisis había acabado. Nos ha dicho que el paro no hace más que reducirse, que el PIB ha recuperado el valor previo a la crisis de 2008 o que hay un importante crecimiento de beneficios en las empresas. Y todo ello mientras la economía lleva creciendo cuatro años seguidos.

Y, si todo va tan bien, ¿cómo es que la gente no nota esa mejoría económica? ¿Cómo no llega a la ciudadanía la distribución de esa riqueza recuperada? Probablemente no se nota porque no es oro todo lo que reluce. El Gobierno siempre olvida dar otras cifras que marcan las negativas consecuencias que los y las trabajadoras y la mayoría social siguen sufriendo.

Centrándonos en los datos de Aragón, antes de la crisis había unas 33.000 personas en paro, en el pico de la recesión llegamos a 117.000 y en estos momentos, el desempleo es de unas 70.000 personas. O sea, con el PIB ya recuperado, en Aragón tenemos 37.000 parados más que entonces.