Cobo advierte al comité: "Las decisiones que tomemos determinarán nuestro futuro"

Sin avances. Y eso que la dirección tiene prisa, ya que al parecer se ha comprometido con PSA a presentarle aunque sea un esbozo del futuro convenio el 15 de diciembre. Sin embargo, las prisas no llevaron a la dirección de Opel España a modificar ni en un solo punto la propuesta de convenio que llevó a la mesa negociadora el martes pasado.

Ni un ápice se movió la empresa de sus planteamientos de recortes drásticos de las condiciones salariales. Es más, les dijo a los representantes de los trabajadores que más vale rebajarse condiciones que tener que hablar de despidos o pérdida de empleo. El director general de Opel España, Antonio Cobo, fue taxativo: "Un convenio justo será aquel que asegure el futuro".

Tras volver de París y de una nueva visita a la planta de PSA en Vigo, el directivo le transmitió al comité que el grupo francés está tomando decisiones sobre los próximos 8 años y que espera que Figueruelas sea capaz de "demostrar que somos competitivos para poder recibir nuevos proyectos e inversiones". Además, les dijo que no se le está pidiendo a la plantilla nada que no hayan hecho ya los trabajadores de otras plantas de PSA en España y el 60% de la industria de automoción en este país. Reconociendo sentirse muy preocupado al ver que el comité no asume "dónde estamos y a qué nos enfrentamos", Cobo mostró su confianza en que el próximo martes "seamos capaces de ver hasta donde queremos llegar ya que las decisiones que tomemos determinarán nuestro futuro".