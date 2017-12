La DGA espera que otros 350 jóvenes se incorporen al sector agrario en 2018

Nogués, que ha recordado que a finales de mes se va a sacar una convocatoria adicional de 20 millones (las dos anteriores tenían una dotación económica de 50 millones), ha calificado de “alta” la cifra de estas 834 nuevas incorporaciones. “Es generación de puestos de trabajo directos que van en dos sentidos. Por un lado, rejuvenecer un sector que tiene en frente un desafío importante en cuanto a tecnificación, conocimiento y mejora de sus competitividad y, por otro, la vertebración rural. Necesitamos gente que viva en los pueblos y ahí tiene una papel muy importante que de todos esos beneficiarios que se han incorporado un 20% son mujeres, lo cual es fundamental para evitar los problemas de la masculinización del medio rural”, ha apuntado.

También el secretario general de UAGA, José Manuel Penella, ha incidido en que este sector está siendo atractivo para los jóvenes de la Comunidad y está recuperando “la dignidad que nunca tuvo que perder”. El líder de este sindicato agrario puso el acento que estas sean incorporaciones reales. “Ahora una persona que quiera solicitar la incorporación tiene que tener la idea de proyecto en la cabeza y plasmarlo en papel. Se hace un plan empresarial que tiene que ser fiel reflejo de lo que va a ser a posteriori su explotación. Lo que quiere la DGA y nosotros somos partícipes de ello es que haya incorporaciones reales y no abocadas al fracaso. Esto requiere hacer un plan empresarial exhaustivo y un seguimiento. Nos vamos a ver durante ocho años en los que vamos a dar asesoramiento y acompañamiento a esas explotaciones”, ha afirmado.

La incorporación de jóvenes y los planes de mejora han sido uno de los temas que se han abordado en esta jornada, celebrada en la sede de la consejería de Desarrollo Rural. Una jornada principalmente “técnica e informativa”, en palabras de Penella.

Otro de los temas destacados ha sido el de los seguros agrarios, una herramienta “que tenemos que mejorar” ante la percepción de los agricultores de que es “muy caro” y “que no nos sirve para nada”. “Lo que nosotros decimos es que no se descarte por esa percepción que se tiene sino que se estudie qué posibilidades nos da el seguro porque asegurar parte de la renta de explotación no está mal. Desde UAGA recordamos que desde los años ochenta, desde que se estableció en este país el tema de los seguros agrarios, siempre hemos estado apoyando y proponiendo para mejorar esta herramienta que es imprescindible en el Valle del Ebro porque estamos expuestos a muchas inclemencias meterológicas (sequías, inundaciones, pedriscos, heladas…). Hay mucho campo para mejorar y hay que revisar siempre cómo van cambiando las cosas, los cultivos y hasta el cambio climático”, ha señalado Penella, quien ha recordado que este sindicato no descarta ir hacia la universalización del seguro agrario. “¿Cómo llegar a ello? Esta es la incógnita. Pretendemos que todo lo que se pueda asegurar lo esté porque tenemos mucho riesgo meterológico”.

Asimismo, José Manuel Penella ha resaltado el asesoramiento de explotaciones agrarias, tema tratado en la jornada e incluido dentro del Plan de Desarrollo Rural del Ejecutivo aragonés. “Como UAGA pretendemos ser una entidad asesora y así lo hemos solicitado”, ha indicado.