A la hucha de las pensiones tan solo le queda para una paga más

La hucha de las pensiones está ya bajo mínimos. El Gobierno ha vuelto a utilizar el fondo de reserva, esos excedentes acumulados por el sistema en tiempos de bonanza, con el fin de pagar la extra de diciembre de las pensiones, tal y como viene sucediendo en los últimos años. En este mes la Seguridad Social tenía que abonar un total de 17.470 millones, debido a que al pago de la nómina ordinaria se suma la extraordinaria y la liquidación del IRPF de las mismas. Por ello, y dado que con el dinero recaudado por el sistema no tenía suficiente, ha tenido que echar mano de recursos adicionales: 7.792 millones.

Concretamente, 3.586 millones proceden de la denominada hucha de las pensiones, mientras que para el resto (4.206 millones) ha utilizado lo que le quedaba del préstamo de 10.192 millones que el Estado concedió a la Seguridad Social en los presupuestos de 2017 aprobados en junio, precisamente para evitar vaciar el fondo. Se trata de un crédito sin intereses y con un plazo de 10 años a partir de 2018, algo que no ocurría desde 1999, aunque bien es verdad que no es una novedad. Sin embargo, entonces se pagaban también con cotizaciones sociales partidas como las pensiones no contributivas, algo que ahora se financia vía presupuestaria.

De esta manera, el remanente del fondo de reserva se ha reducido en 58.720 millones desde el máximo histórico alcanzado a principios de 2012 -esto es, casi un 88% menos en seis años-, cuando llegó a acumular 66.815 millones, y ahora apenas tiene 8.095 millones (a precio de adquisición), lo que supone un 0,73% del PIB. Así, a duras penas le llegaría para pagar una extra más.