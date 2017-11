La D.O. Calatayud encara la difusión de sus vinos "con un trabajo de infantería"

Un día después de desembarcar en la presidencia de la D. O. Calatayud, Miguel Arenas ya se ha puesto manos a la obra. Quiere volver a dar velocidad a aquellos proyectos que quedaron ralentizados después de que tras las elecciones del pasado verano, el consejo regulador eligiera a sus nuevos vocales, pero no encontrara un candidato que encajara en el perfil que exigían al nuevo presidente. Una “situación extraña que no es habitual”, como la definió este miércoles el nuevo líder de la denominación más joven de Aragón, que obligó a la consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón a nombrar una junta rectora, una situación de interinidad que terminó este martes con el nombramiento de Arenas.

“Me lo propusieron, fue una sorpresa tremenda porque nunca me había imaginado ocupar un cargo de estas características, lo medite, tuve en cuenta el apoyo y la colaboración que me brindaba la denominación y las bodegas y dije que si”, explica el nuevo presidente, que, aunque no es viticultor ni bodeguero, trabaja desde hace tiempo con la D. O. “Conozco a las bodegas, las cualidades, problemas y particularidades de la denominación, sus características y su potencial. Por eso acepte”, insiste.

"Entre los mejores del mundo"

Y por eso quiere comenzar cuanto antes a poner en marcha sus ideas. “Ahora queremos reactivar el trabajo del consejo regulador”, señala Arenas, que reconoce que ha estado durante estos meses “no paralizado, pero si muy ralentizado”. Incluso algunas de sus acciones de promoción, señala, no pudieron llevarse a cabo ante la ausencia de un máximo responsable. Un trabajo que, como explica el presidente, tiene como objetivo final “posicionar a los vinos de Calatayud entre los mejores del mundo”.