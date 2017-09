Gobierno y Sodiar amplían la línea de financiación para la economía social

Después de la firma, la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, ha explicado que con el desarrollo y la ejecución del convenio, firmado en octubre de 2016, han podido constatar que muchas empresas cuyo objeto era social quedaban fuera al estar restringido al concepto de economía social que opera actualmente en el país.

Así, a las empresas de inserción, sociedades cooperativas y centros especiales de empleo se podrán unir ahora otro tipo de actividades colaborativas, dirigidas a proteger el medio ambiente, a luchar contra la despoblación o en materia de dependencia o asuntos sociales.

Estos 200.000 euros, recogidos en una partida presupuestaria de las cuentas autonómicas de 2017, se suman a los 350.000 previstos en 2016 y, por el momento, pese a que la consejera ha indicado que solo se han gastado 50.000 euros, hay planteados 10 proyectos empresariales que se prevé que creen 95 puestos de trabajo.

Estos créditos oscilarán entre los 10.000 y los 50.000 euros cada uno, que podrán suponer hasta el 60% de la inversión, y se entregarán en "condiciones razonables": siete años de periodo máximo, un año de carencia y con un tipo de interés fijo máximo del 2,5%.

El objetivo, ha insistido, es que contribuya complementariamente a toda la acción del Gobierno de Aragón en materia de inserción laboral y mejora del empleo.

En este sentido, ha recordado que, en colaboración con el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el departamento está apoyando el emprendimiento, con especial énfasis en los social, lo cultural y lo agroalimentario.

"No pretendemos ser un banco", ha recalcado, aunque la realidad actual de estas entidades sea "afortunadamente" mejor que la de hace unos años, pero sí que ha reivindicado a Sodiar como una forma más de financiación, por lo que se ha comprometido a trabajar en la difusión de medidas como esta, que a menudo no llegan porque los agentes económicos no las conocen.

En otro orden de cosas, tras el cierre definitivo de la compra de Opel España por PSA, ha valorado la información facilitada por parte de la compañía y la relación "fluida" y "constante" con la misma.

El futuro de la planta de Figueruelas, ha continuado, dependerá de las previsiones de construcción y, en este sentido, ha resaltado que "hay nuevos modelos a la vista".

"Si la planta de Figueruelas es competitiva, que lo es; si los nuevos modelos son del agrado de PSA, que lo son" los empleos están garantizados, ha asegurado.