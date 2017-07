El sector de la hostelería en Zaragoza ya tiene convenio

La hostelería de Zaragoza ya tiene convenio. Después de muchos meses de negociación y conflicto tratando de acercar posturas, las partes han logrado sacar adelante un convenio para 2016 y 2017. Fue el lunes, tras otro intento fallido en el SAMA el viernes, cuando alcanzaron el preacuerdo ratificado por UGT, CC. OO. Aragón, OSTA, y la Asociación de empresarios de hostelería de Zaragoza y provincia.

El nuevo convenio, que estará en vigor solo hasta finales de este año, ya que habrá que negociar otro a principios de 2018, recoge un incremento salarial para ambos años del 2,8% con efectos a partir del 1 de enero de 2017. Incluye también una cláusula de revisión salarial hasta un máximo del 0, 65% si la suma de IPC real de ambos años es inferior a la pactada en el acuerdo. Según la nota remitida por la parte sindical, este convenio "de transición", incluye acuerdos en materia de formación y mejoras sociales como el permiso por hospitalización y poder flexibilizar el horario laboral por cuidado de familiares dependientes.

Desde la patronal, Jesús Boillos de Horeca, manifestó "lo positivo" de haber alcanzado este acuerdo. "Ambas partes hemos hecho esfuerzos. Desde las empresas siempre hemos tenido voluntad de negociar ya que cuando se pacta los beneficios son para ambos", si bien "aunque ahora ha habido que renunciar a temas importantes, en el futuro los retomaremos". Desde los sindicatos, Roberto Seral de OSTA, indicó que "no era normal que en Huesca hubiera convenio y aquí no y finalmente lo han entendido. No es el convenio deseado, pero asuntos esenciales como la nocturnidad o la externalización de las camareras de piso los dejamos para 2018". David Martín, de UGT, destacó también que es un "convenio de transición y al año que viene habrá que negociar muchas más cosas". En la misma línea se pronunció Carmina Ramos, de CC. OO. "Nos hemos limitado a la subida salarial que es digna y los asuntos en los que pusimos líneas rojas, se quedan para 2018".