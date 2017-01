De Guindos garantiza que la UE defenderá el libre comercio a pesar de Trump

"Eliminar aranceles entre nosotros, establecer un arancel común y favorecer el comercio mundial. Eso está en el ADN de la UE y por lo tanto lo vamos a defender independientemente de lo que sean los planteamientos de otros, que vamos a ver todavía cómo se concretan", ha manifestado al llegar a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin).El ministro español ha enfatizado que la Comisión Europea y la UE tienen un planteamiento "muy claro" puesto que el fundamento del bloque comunitario desde sus orígenes es "".Así, ha señalado que Europa es un espacio de libertad económica y de libertad de comercio, para después afirmar que "si algunas partes del mundo consideran que eso no es importante", que "intentará aprovecharlas".Además, De Guindos ha apuntado que "", puesto que "parece que protege a un país en cuestión" pero "tiene efectos sobre terceros" países, que posterior mente reaccionan. "Te puedes meter en una espiral que no es deseable para nadie y que lleve a que todos perdamos", ha indicado.En cualquier caso, el titular de Economía ha instado primero a" de la nueva Administración estadounidense y a no "sobrereaccionar o reaccionar a priori".