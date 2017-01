Ciudadanos negocia con Hacienda y Economía los Presupuestos de 2017

Sin embargo, fuentes del partido reconocen que el Gobierno les ha traslado la necesidad de que las cuentas públicas para este año sean apoyadas por el PNV para salvar al menos la votación del debate de totalidad de los Presupuestos en el Congreso.

Y es que la suma de los diputados del PP (134 escaños), más los de Ciudadanos (32), los de Coalición Canaria (1), UPN (2), Foro Asturias (1) y PNV (5) garantizarían un empate de 175 diputados que obligaría a repetir la votación tres veces y a la tercera, las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición decaerían y los presupuestos seguirían su tramitación.

No obstante, fuentes del grupo parlamentario han señalado que las reuniones con los diferentes ministerios son "preliminares", aunque señalan que los Presupuestos incluirían el acuerdo de 3.850 millones de euros pactados con Ciudadanos para gasto social.

En las cuentas también estaría el complemento salarial cercano a los 1.300 millones de euros.

El equipo económico de Ciudadanos encabezado por Luis Garicano y Toni Roldán ha conocido ya un avance de los Presupuestos y -según fuentes parlamentarias- supone una disminución de los gastos no financieros.

Señalan que disminuyen los gastos no financieros al bajar el gasto por el pago de prestaciones y por los intereses vinculados a la deuda ya que las emisiones del Tesoro se han abaratado debido a la menor prima de riesgo.

Ciudadanos también reconoce que la diferencia de 200 millones entre el techo de gasto de 2017 ratificada por el Congreso (118.337 millones) y el ajuste de techo de gasto tras el acuerdo de no disponibilidad de 5.493 millones de euros aprobado por el Ejecutivo (118.132) se debe a la finalización de determinados planes que no continuarán este año.

Desde el partido que preside Albert Rivera se reconoce la preocupación del Ejecutivo por contar con el apoyo del PNV y de alguna abstención para poder sacar los presupuestos con mayoría.

Sin embargo, fuentes del grupo parlamentario del PNV han señalado a EFE que de momento no han mantenido reuniones y no conocen el Presupuesto.

"No ha habido contactos ni a nivel parlamentario ni a nivel de partido", inciden desde el Congreso, al tiempo que señalan que la sensación es que el Gobierno quiere pactar con el PSOE y tener al PNV "en la reserva".

Desde el grupo parlamentario del PSOE afirman que a día de hoy "no hay nada" de interlocución entre el Ejecutivo y el partido.