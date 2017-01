El Congreso exige a Nadal que dé solución a la subida de la luz y haga una auditoría

Todos los partidos de la oposición en el Congreso han exigido este jueves al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital que acuda a la Cámara Baja urgentemente para dar solución a las subidas del precio de la luz y para que apueste por una auditoría en el sistema eléctrico.



El Gobierno ha notificado que Nadal acudirá aa petición propia mientras que la Diputación Permanente ha aprobado su comparecencia de forma urgente para que informe sobre el incremento desmesurado de los precios de la energía en los últimos ocho meses.La comparecencia de Nadal ha salido adelante por unanimidad porEl PDeCAT, Compromís y el PNV han sido las formaciones que han solicitado la comparecencia de Nadal para pedir que explique las medidas que adoptará el Gobierno para reducir, ha criticado que el Gobierno haya hecho un debate competencial en materia energética y ha criticado que Nadal haya afirmado que la factura de la luz subirá este año como media más de 100 euros."No solo indigna sino que muestra voluntad nula de apostar por un precio de la electricidad justo", ha dicho tras señalar que el coste de la luz no puede tener un fin recaudatorio.Homs ha abogado por derogar el Real Decreto que impone peajes al autoconsumo y, mientras que el diputado de Compromís Joan Baldoví ha solicitado una auditoría de los costes, que es "absolutamente imprescindible".Desde el PNV,tiene mucho que decir en el ámbito de los peajes y ha recordado que el precio ha crecido en un 50% desde el principio de año.La portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, ha instado al ministro "encarecidamente" a explicar quéy le pide que "no navegue en cuestiones técnicas sobre el sistema eléctrico español".El grupo parlamentario socialista presenta hoy una proposición no de Ley para instar al Ejecutivo a realizar una auditoría de costes integrados en la factura eléctrica y a hacer una profunda reforma del mercado eléctrico.ha lamentado que en España existan 7 millones de personas en riesgo de pobreza energética mientras las empresas eléctricas incrementan sus beneficios y ha criticado que el Gobierno dificulte el autoconsumo porque disminuye el IVA recaudado que generan las facturas eléctricas."Un argumento inmoral", ha dicho.ha pedido al Gobierno que no culpe a terceros, como la climatología o las centrales nucleares de Francia, del alza del precio de la luz en los últimos meses y ha pedido tomar medidas para garantizar la transparencia en la formación de los precios.Rivera de la Cruz ha exigido también una auditoría de costes de todo el sistema y un pacto por la Energía que asiente una estrategia energética.Por su parte,ha lamentado que el Gobierno haya dificultado "al máximo" el impulso de las energías renovables "siendo este país de solo y viento"."Es imprescindible un cambio en la política energética y es necesario una auditoría de la deuda energética", ha puntualizado.