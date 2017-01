¿Por qué ha subido mi recibo de la luz?

Los problemas de suministro de gas procedente de Argelia, principal proveedor de gas a España con una cuota del 59%, surgidos desde el pasado mes de diciembre se encuentran entre los factores que están influyendo en el incremento en el precio de la electricidad en este invierno, según indicaron fuentes del sector.



En concreto, durante el mes dede buques de gas de Argelia, debido a problemas técnicos imprevistos en sus terminales de licuefacción en Béthioua y Skikda, que han "tensado el mercado de gas" tanto en España como en el Sur de Francia, Italia, Grecia y Turquía.Así, en España,(Mibgas)e, hasta niveles de 40 euros por megavatios hora (MWh).El mercado se ha visto además afectado en este invierno por el efecto acumulativo de varias circunstancias, entre las que figuran elpor la indisponibilidad nuclear, que se han visto acompañadas de una reducción en las aportaciones de agua y viento, afectando al precio.En el caso de la interconexión con Francia, la tendencia se mantiene en este inicio de año con valores de exportación de 2.300 MW frente a los 2.500 MW en sentido importador de hace un año, lo que representa un efecto neto de 4.800 MW de demanda extra en España respecto a enero del año pasado, el equivalente a cinco centrales nucleares o 10 centrales de gas que debe ser cubierta por centrales del sistema.En lo que respecta a la aportación del agua,disponibles para producción hidroeléctrica en el sistema, que actualmente se sitúa por debajo del 39%, cuando hace un año superaba el 55%, según datos de REE. La aportación hidráulica no ha superado el 5% en la generación en los últimos días, si bien su participación, dada la escasez de agua, se realiza a un coste mayor.Pero, además,especialmente importante en el caso del gas tras la cancelación de suministros a Europa desde Argelia,s, que son las tecnologías marginalistas cuya entrada marca el precio para el resto y que están cubriendo el aumento de la demanda, que ha crecido un 10% en los primeros días de enero respecto al mismo periodo de 2016, y la escasez de renovables.

Aumento de la generación con combustibles fósiles

Así, la producción decon respecto a la del mismo periodo del año pasado, siendo un 413% más en el caso del carbón y un 126% superior en el del gas, todo ello en un escenario de precios elevados de petróleo, gas y carbón.En este escenario, el precio mayorista de la electricidad, conocido como 'pool', tocó este jueves un nuevo máximo desde diciembre de 2013, al alcanzar los 75,28 euros por megavatio hora (MWh), según datos recogidos por Europa Press a partir del operador del mercado ibérico, Omie.. En los once primeros días del año, un consumidor medio con 4,4 kilovatios (kW) de potencia y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora (kWh) lleva generado un gasto de 27,18 euros, un 5,6% más que en los once últimos días de 2012.El gasto en el recibo de la luz es además un 34% superior al de los once mismos días de 2016, cuando el consumidor pago 20,17 euros. En ese momento, el 'pool' se caracterizó por unos precios especialmente bajos, en pleno temporal de viento y lluvia.

Subida de precios y adelanto de nuevas subidas

también en el resto de países del entorno, donde los precios 'spot' en países como Francia o Italia se sitúan también en niveles de 70-75 euros por MWh.Para este viernes, el precio del mercado, que se fija con un día de antelación, alrededor del mediodía, bajarán desde estos máximos a 68,13 euros por MWh.No obstante, los mercados de futuros anticipan un nuevo repunte de precios para la semana que viene por encima de los 80 euros por MWh en España. En el caso de países como Francia o Italia, el mercado de futuros vaticina precios hasta de 165 euros por MWh, en el caso de los galos, y de 82 euros por MWh, para el país transalpino.