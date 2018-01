Uno de cada cinco coches será 100% autónomo en 2030

El coche autónomo de nivel 5 representará un 20% de la cuota total de matriculaciones mundiales en 2030 si se acelera el proceso tecnológico alrededor de los distintos componentes que permiten el desarrollo de este tipo de vehículo. Este porcentaje podría ser incluso mayor si la legislación cambia y permitiera el uso de este sin carné de conducir.

En un escenario menos optimista, las matriculaciones de coches totalmente autónomos (nivel 5) podrían representar el 0% en 2020 y el 10% en 2030 del total de ventas mundiales.

Según el libro blanco de la posventa elaborado por After Market Club y al que tuvo acceso Europa Press, todos los coches autónomos serán también de propulsión eléctrica y podrían cambiar "radicalmente" el 'status quo' actual, ya que permitirían aumentar la demanda de aquellos compradores que no quieran o no puedan sacarse el permiso de conducir.