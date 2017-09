Alonso: "La FIA estaría tomando una Heineken"

"Llegamos a la chicane pareados, él se la saltó y eso es una cosa clara en el reglamento, se devuelve la posición pero esta vez la FIA estaría tomando una Heineken. Se va 10 segundos y eso puedes meterle 9,9 da igual. Los problemas de cambio eran también con la temperatura y al rodar con él delante tres o cuatro vueltas.... Pero más que nada es que si coger la pelota con la mano en el área es penalti que sea siempre penalti", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

El doble campeón del mundo tuvo el pique con el inglés en el primer tramo de la carrera, calificando de "broma" por radio la tardía sanción de cinco segundos. "Estaba luchando por el 16º o 17º puesto, no pasa nada, pero el espectador quiere ver una cosa normal no una fiesta", apuntó.

Alonso, que salía penúltimo por una sanción de 35 puestos, explicó los problemas que terminaron con su abandono en la penúltima vuelta. "Toda la carrera fue con problemas de cambio desde la vuelta 5 más o menos empezó a no cambiar el coche. En rectas me quedaba en séptima, luego en curvas no podía bajar de octava. Ha sido una carrera un poco de aquella manera. Al final el problema ha ido a más y me han dicho de parar", indicó.

"Tendremos un cambio en Singapur nuevo, cuando te retiras tienes esa posibilidad y acabar la carrera hubiera sido una penalización más para Singapur así que en ese sentido bien", añadió, antes de referirse a su situación en McLaren, a la espera de la decisión sobre su futuro.

"No ha que decir que yo busco nada en particular. Yo no soy nadie aquí. Soy un piloto y puedo elegir más o menos lo que quiera, correr donde quiera y en la categoría que quiera, no es tanto que Alonso pide un cambio de nada. Es un poco McLaren de ser el segundo equipo con mejores números en la historia de la Fórmula 1 que quiere volver a ganar y yo como miembro de McLaren queremos eso también", finalizó.