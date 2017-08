Salto en la arena de Kazán

David Pérez Barredo califica su carrera de "meteórica". Con sus 1,91 metros de altura, este zaragozano de 17 años bien podría destacar en las pistas de baloncesto. Pero David quedó seducido por una disciplina que en la capital va sumando cada vez más aficionados e instalaciones. Hace dos años, el manto arenoso pasó de ser un espacio para tumbarse y tomar el sol a convertirse en su medio natural, donde ha crecido jugando al voley playa. Y tal ha sido el estirón (físico y deportivo) que ha dado el aragonés, que ya viste la camiseta de la selección nacional en una cita de primer nivel, el Campeonato de Europa sub 18, que se disputa desde mañana en la ciudad rusa de Kazan. "Las sensaciones son bárbaras y supone un orgullo representar a tu país. Seguro que va a ser una experiencia única. Un Europeo son palabras mayores. Quiero disfrutar y coger experiencia como jugador", resaltaba David antes de partir el pasado lunes rumbo a lo desconocido.

Más de 4.200 kilómetros separan Lorca, donde el deportista ha permanecido concentrado en el Centro Internacional de Voley Playa, de la exótica Kazán que se levanta a orillas del río Volga. Un largo viaje para leer, descansar y charlar con su pareja de juego, el balear Toni Piris. Seguro que le cuenta cómo llegó al voley playa. "Primero empecé a hacer judo en el colegio Madre María Rosa Molas y estuve dos años, pero como no me llenaba me pasé al baloncesto. Era alto y ocupaba todas las posiciones, pero jugaba más de alero. Durante cinco cursos estuve enrolado en el equipo del colegio, en el Stadium Casablanca y en La Almozara. Me llevaron a la selección aragonesa. Pero me di cuenta que tampoco era el deporte que buscaba", relata David. Tras una temporada de parón, hace dos años descubrió que el futuro deportivo estaba dentro de su casa. "Un día vi a mi hermana Andrea jugar. Ella ha estado con la selección española y disputado torneos del circuito Madison de élite. Su entrenadora, Angélica Gómez, me animó a que probara. Di los primeros saltos en el voleibol pista con el equipo de La Aljafería y me enganché totalmente. Mi hermana pequeña Raquel también se ha aficionado", evoca.

La evolución fue rápida; su físico ayudó y también las ganas de aprender. En dos campañas ya estaba en la selección aragonesa de pista, con la que compitió en dos Nacionales. "En un verano pasé de 1,80 a 1,90 metros. En voleibol no es fácil encontrar chicos de mi edad y con esta altura. Hace mucho, pero también la actitud positiva que me acompaña, la de afrontar el día a día, los entrenamientos, los estudios, con ilusión", resalta el alumno del colegio Salesianos.