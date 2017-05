La Copa de España de escalada se decide en Zaragoza

Zaragoza es la tercera y última prueba de una Copa que vivió en Navarra y en Madrid sus dos primeras estaciones. Y en ambas brilló, por encima de todos, la figura de Ramón Julián, una auténtica leyenda de la escalada española con más de 25 victorias y 50 podios en competiciones internacionales. Campeón del Mundo y de Europa, Zaragoza espera una nueva exhibición de 'Ramonet', como se le conoce en el mundillo de la escalada. Todo lo que no sea un título para él, sería una sorpresa mayúscula.

En la categoría femenina se espera una competición mucho más igualada, ya que Muriel Ruiz y Francis Guillén se repartieron las dos primeras pruebas y otras como Marta Palou vienen empujando muy fuerte desde abajo. Precisamente desde abajo, todavía en la categoría sub 20, se encuentra la gran promesa aragonesa: Rebeca Pérez. A sus 18 años, la progresión de la zaragozana parece imparable. En esta Copa de España ya ha conquistado dos terceros puestos y en casa, en el Dock 39 de Puerto Venecia, está dispuesta a llegar a lo más alto.

La competición arrancará este sábado a las 9.00 con las semifinales de las categorías juveniles (sub 16, sub 18 y sub 20). Los ocho mejores clasificados de la primera ronda disputarán por la tarde, a eso de las 18.00, la gran final. El mismo formato y sistema de competición tendrá la categoría absoluta, que se celebrará íntegramente este domingo desde las 10.00 hasta las 19.30.

Disciplina olímpica en los Juegos de Tokio 2020, Zaragoza recibirá este fin de semana a un nutrido grupo de deportistas que ya han comenzado el programa de preparación a cuatro años vista con el objetivo de estar presentes en la villa olímpica asiática. Otro aliciente más para acercarse al rocódromo zaragozano y disfrutar en directo del espectáculo de la escalada de dificultad.