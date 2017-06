Carlos Mayo: “Voy a Belgrado con el objetivo de estar en la final del domingo”

Los días tienen 24 horas y trato de exprimirlas al máximo. Tanto el atletismo como la Universidad exigen lo mejor de mí. Cuando llegan las épocas de exámenes tengo que bajar un poco el ritmo de los entrenamientos, pero, en general, consigo conciliar ambas facetas.

¿Qué es más duro:los estudios o calzarse las zapatillas?

Las dos cosas requieren un gran esfuerzo. Soy una persona muy exigente. En la facultad me cuestan más las asignaturas que consisten en memorizar y, en cambio, llevo mejor las más comprensibles y lógicas. Y en el atletismo los sacrificios suelen tener su recompensa. Soñaba con ser internacional y lo pude lograr.

El viernes representará a España en el Europeo. ¿Cómo llega a la gran cita continental?

Me encuentro en un buen estado de forma. Este invierno, aunque me he centrado más en el cross, la incursión que he hecho en la pista cubierta ha sido buena, de tal forma que las sensaciones son positivas.

¿Ya está recuperado del esguince que sufrió hace dos semanas en el tobillo izquierdo?

Fue una lesión leve y, aunque me mermó un poco en el Campeonato de España de Salamanca, después ya pude volver a entrenar con normalidad metiendo bastante volumen de kilómetros. Estoy con muchas ganas de dar el máximo este fin de semana.

¿Con qué objetivo ha marchado Carlos Mayo a Belgrado?

Un objetivo ambicioso. Si no lo cumplo tampoco me voy a tirar de los pelos, pero quiero estar en la final de 3.000 metros que se corre el domingo. Sé que no va a ser fácil porque el nivel de los demás atletas es muy alto, pero voy a intentar jugar bien mis cartas.

A sus 22 años es una de las más firmes promesas del atletismo nacional. ¿Cómo gestiona esa presión?

Asumo los elogios en su justa medida. Agradezco que me reconozcan el trabajo hecho. Por mi carácter manejo las expectativas más como una motivación que como presión.

Todo comenzará el viernes con las semifinales. Usted parte con la segunda mejor marca española del curso y la decimosegunda europea. ¿Qué es lo que más le preocupa de sus rivales?

Hay varios que tienen ya un nombre a nivel internacional o que han conseguido medallas muy importantes. Alrededor de seis o siete atletas optan claramente al metal, por lo que creo que va a ser una bonita disputa entre todos. A mí lo que me interesa es mantenerme enganchado al grupo y poder meterme en la final.

Ha llegado a Serbia después de conseguir la mínima en una carrera perfecta en Zaragoza.

Conseguir la mínima en un lugar tan emblemático como el Huevo significó un aliciente muy especial. Correr en una pista en la que te ha visto siempre un montón de gente y hacer una carrera como la que hice delante de todo el mundo fue algo precioso.

¿Qué carrera imagina para alcanzar la final del domingo?

Me favorece una carrera más rápida, más rítmica. Mi preparación ha ido hacia distancias más largas, así que cuantas menos opciones demos al resto con un final muy explosivo, mejor.

Y después de Belgrado... ¿qué?

Una vez que regrese del Europeo, tengo una doble meta:continuar centrado en los estudios y en lo deportivo mi gran reto va a ser el Campeonato de España de cross en Gijón. A pesar de ser sub 23, he decidido correr otra vez en categoría absoluta. Ese es el gran objetivo para el invierno. Después, cuando llegue la época de aire libre, ya veremos dónde estamos.