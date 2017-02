Las federaciones alzan la voz

El pasado 25 de enero, los presidentes de las Territoriales se reunieron con Soriano para tratar de averiguar qué va a ocurrir con esos 560.000 euros. Y la respuesta no les convenció. Ayer volvieron a juntarse en la Casa de Federaciones, para unificar un discurso con un claro contenido crítico. "Esto se resume en una frase: Que cojan el toro por los cuernos, y que se dejen de medias tintas. ¿Quieren apoyar al deporte? Si no es así, que nos dejen a nosotros gestionarlo", apunta el presidente de la Federación Aragonesa de Balonmano, Juan Carlos Caamaño, que dibuja un panorama "desolador". "No podemos ser el último mono del país en subvención al deporte federado. Hemos tocado fondo. Nosotros no somos fútbol ni baloncesto, no podemos sacar recursos propios de ningún sitio. No somos autosuficientes", censura el directivo, que espera la llegada de los 31.780 euros que se le han asignado.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) hizo público el pasado 14 de septiembre la Orden ECD/1091/2016, de 30 de agosto, por la que se convocaban las ayudas para las actividades ordinarias de las Federaciones Deportivas Aragonesas en 2016, por un importe máximo de 560.000 euros. Las Territoriales son entidades de carácter privado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, integradas por los clubes deportivos, técnicos, jueces y árbitros, deportistas y, en su caso, agrupaciones de clubes deportivos. Pero, además de sus propias atribuciones, "ejercen, por delegación de la Comunidad Autónoma, las funciones de promoción y desarrollo ordinarios del deporte en el ámbito territorial aragonés". Un enunciado que ahora se lo recuerdan al Gobierno.

"Entiendo que la situación es difícil y que el dinero se destine a fines sociales, educativos, sanitarios... Pero si estamos en un sistema federativo, predicando el apoyo al deporte de la Comunidad, que se vea. ¿El día de mañana la DGA podrá presumir de medallistas? Hace falta voluntad política para decir que el dinero que estaba prometido vaya a su destino sí o sí. Y vemos que en estos momentos no la hay", opina Daniel Tejero, nombre propio en la historia de la halterofilia aragonesa. El responsable de la Territorial, una de las más castigadas en el reparto –1.500 euros– reconoce que "muchos presidentes" están adelantando dinero "de su bolsillo" para hacer frente al día a día. Tejero quiere, como todas las Territoriales, que la DGA aporte soluciones. "Se podría establecer un ADO aragonés, buscar empresas de la tierra. Se podría pensar en crear una ley de mecenazgo para que las empresas reciban una contraprestación", aporta Tejero.

La subvención constituye un salvavidas para muchas federaciones que no disponen de un amplio abanico de recursos. Y algunas se están planteando echar la persiana o reconvertirse en delegaciones de las federaciones españolas, "porque sale más barato". No es el caso de la disciplina del Boxeo, que esboza una sonrisa por los buenos resultado de 2016, "multiplicando por cuatro el número de licencias", reconoce Alberto Navarro. Aunque no vaya acompañado de una cuota pública a la altura. "En nuestro caso, es tan ridícula, que decir la cifra da vergüenza", destaca Navarro. Después de cuatro años sin recibir "nada", para 2016 tienen asignado 115 euros.

Las federaciones temen lo peor. Mariano Soriano, hace 20 días, se "comprometió a realizar una nueva convocatoria, a la mayor brevedad posible, correspondiente a las ayudas de 2016, además de la correspondiente a la del actual ejercicio de 2017". Aunque los presidentes dudan de que vea la luz. El montante que maneja la DGA para ellos este año es de 900.000 euros, al que si se le resta los 560.000 de 2016 quedan 340.000, un 40 % menos.

"Aragón es la Comunidad del país en la que menos dinero se destina a las federaciones", contesta rotundo Guillermo Kleingries, presidente de una Federación Aragonesa de Natación "asfixiada". "Todas estamos muy mal: las subvenciones van a la baja, cobramos tarde, algunas han pedido créditos, y hay gente que ya ha dicho que va a entregar las llaves de la federación y que lo arregle la DGA", advierte Kleingries, que solicita "un compromiso por escrito o público de que se van a repartir los 560.000 euros".

El recorte también ha terminado con "el ánimo" del presidente de la Federación de Baloncesto, José María Sierra, cuyo organismo no celebrará este 2017, por primera vez desde 2000, ningún Campeonato de España de categorías base y escolar. "Hemos acogido más de veinte eventos nacionales, pero no puedo arriesgar el dinero de la Federación. Lamentablemente, el deporte aragonés agoniza", concluye Sierra.