Rugby en silla: motor de superación

Surgió en Canadá en los 70, se convirtió en deporte paralímpico en Sídney 2000 y desde hace cinco años avanza con paso firme en España. El rugby en silla de ruedas , también conocido como 'quadrugby', es una disciplina pensada para disminuidos físicos que no reúnen las condiciones para competir en baloncesto . Se juega en equipos de cuatro personas y la línea de gol se sitúa en los dos extremos de la cancha. Así, el balón ha de ser pasado o transportado en cualquier dirección hasta lograr anotar.

Cada partido se divide en cuatro tiempos de ocho minutos y los choques entre las monturas, previamente equipadas, son constantes. De ahí que resulte tan espectacular practicarlo como presenciarlo. "Tiene una intensidad elevadísima", define Juan José Sanjuán, director técnico del CAI Deporte Adaptado, uno de los tres clubes que actualmente hay en el país. El próximo fin de semana, se medirá al Toros FLM (Fundación Lesionados Médula) de Madrid y al BUC (Barcelona Universitari Club) en el Campeonato de España. "A partir de ahora, anualmente se va a disputar un torneo de autonomías y otro de clubes", indica Sanjuán, que entiende que es "un pasito más" en el desarrollo de este deporte.

El CAI Deporte Adaptado entrena desde 2014 el rugby en silla, pero no fue hasta 2015 cuando empezó a competir con asiduidad. "Está hecho para personas que padecen lesiones medulares importantes (tetraplejia, parálisis cerebral....) y suman de 0,5 a 3,5 puntos en función de la alteración de cada uno", añade, antes de entrar a valorar una serie de normas específicas: "Se permite el contacto, cada jugador puede tener la posesión del balón hasta un máximo de 10 segundos y se juega con una pelota de vóley. Se concede gol cuando alguien toca la línea de fondo con cualquiera de las dos ruedas de la silla, que es más pesada que en el baloncesto adaptado".

Fernando Saz, Edgar Escolán, Unai Gonzalvo, Raúl Merado, Saúl Salesa, Andoni Senosiain e Iván Díaz son los siete jugadores que viajarán a Barcelona (sede del campeonato) para representar al CAI Deporte Adaptado. Estefanía Miguel ejercerá de entrenadora y Justo Hortas de auxiliar. "Aunque podría ser mixto, el equipo está integrado únicamente por hombres. Algunos vienen del baloncesto y otros de la escuela de iniciación deportiva. Por lo general, son chicos muy jóvenes", explica Sanjuán, y ensalza los beneficios "físicos y mentales" que esta actividad proporciona.

Al respecto, María Luisa García, presidenta de CAI Deporte Adaptado, sostiene que "hay otros lugares en los que el rugby en silla cuenta con más apoyo que en Aragón" y que "no se debe permitir que se arrincone a sus jugadores". Afirmaciones que van asociadas al material con que se presentarán en la Ciudad Condal. "Cada silla cuesta 4.500 euros y no hay suficiente dinero. Por ello, nuestros chicos se ven obligados a jugar con las mismas que se usan en baloncesto pero modificadas. No disponen de una protección adecuada y los choques les perjudican", completa, y acaba subrayando que "el rugby en silla brinda la oportunidad de formar parte de un deporte de equipo a gente con tetraplejia".

Hacen falta árbitros

Con motivo del Campeonato de España, se ha organizado un curso de árbitros que se impartirá en la facultad de INEFC (Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña). Claudia Rota, colegiada internacional, será la docente encargada de coordinar una actividad que llega por la necesidad de aumentar el número de personas capacitadas para dirigir los encuentros.