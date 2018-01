La celebración de Chimy Ávila que un recogepelotas “nunca olvidará”

Minuto 52 de juego, domingo 14 de enero, El Alcoraz, Cucho Hernández se escapa por la banda derecha y sirve perfecto para que Chimy Ávila dispare a la red del Numancia. Y allí, junto al poste izquierdo de la portería del gol Sur, el pequeño Miguel contempla la jugada como uno de los recogepelotas que dispone el club en los encuentros. Desde allí ve el balón cruzar la línea, y seguidamente llegar al delantero argentino, que no duda en cogerlo en brazos y levantarlo por los aires, convirtiéndole en protagonista inesperado de la representación de la felicidad plena.

“Vi que la jugada era buena, por lo que cuando le echó el pase Cucho ya me levanté porque pensé que podía ser gol. Cuando lo vi entrar, me puse a celebrarlo y llegó él y me levanto por los aires”, recuerda el pequeño, todavía con cierta emoción, asegurando que “nunca olvidará” ese momento, ni el abrazo posterior, también con Álex Gallar, que acudió a festejar el tanto con su compañero.

Afición y equipo unidos por un abrazo. Os presentamos la historia del #AbrazoDeGol entre Miguel y Chimy Ávila pic.twitter.com/GE6Jpvwx7q — SD Huesca (@SDHuesca) 22 de enero de 2018