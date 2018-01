Vadillo será sometido a más pruebas tras recaer

El regreso de Álvaro Vadillo a los entrenamientos del Huesca, integrándose de nuevo en el grupo, representaba la noticia positiva para el conjunto azulgrana el pasado lunes, después de varias semanas sin poder entrenar por problemas en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda. Pero las buenas sensaciones se desvanecían solo dos días después, en el siguiente entrenamiento, celebrado este miércoles. Entonces, el jugador andaluz se vio obligado a abandonar la sesión al notar nuevamente molestias musculares que hacen pensar en una posible recaída de su lesión y, por tanto, retrasar su vuelta a los terrenos de juego .

"Los servicios médicos del club realizarán las pruebas oportunas para determinar el origen de dichas molestias", explicaba el Huesca este jueves en un escueto parte médico, como paso previo también antes de fijar los plazos de recuperación del extremo andaluz.

Antes incluso de que se emitiera el parte, Rubi ya daba a conocer en la sala de prensa de El Alcoraz que no podrá contar con el jugador en las próxima semanas, al ser interrogado por la evolución de los jugadores tocados, después de haber pasado del gran optimismo ante su regreso a la preocupación por su abandono en la siguiente sesión. "Estamos teniendo desgracia en su caso. Ha recaído de sus problemas musculares. Ahora toca al cuerpo médico trabajar a ver si acertamos. Aunque a veces en estos casos las cosas se hacen bien, pero no se tiene suerte. Por eso esperemos que lo podamos recuperar pronto, aunque a corto plazo no va a estar, seguro", decía el técnico ayer mismo por la mañana.