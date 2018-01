La felicidad de un Aguilera que no pone límites

Juan Aguilera, de 32 años, ha comparecido este miércoles en sala de prensa para explicar el acuerdo de renovación por una temporada que se hizo público este martes. Lo ha hecho junto al director deportivo azulgrana, Emilio Vega, quien ha asegurado en primer lugar que con el madrileño “los calificativos que podría decir se quedan cortos”.

“Juan es un jugador que cuando estás en otros clubes valoras sus cualidades, pero cuando uno comparte momentos con él y viéndolo a diario, tanto entrenando como en los partidos y su forma de ser, hace que sea un jugador muy importante en todos los aspectos del club”, ha opinado Vega. “Si no el mejor, es de los mejores centrocampistas de la categoría sin ninguna duda. Cada partido lo demuestra, con una regularidad que le hace que sea vital para cualquier entrenador que pase por el club”, ha certificado. “Por mi parte mi felicidad, transmitiendo también la felicidad del club. El deseo nuestro es que acabe su trayectoria dentro de muchos años en esta que es su casa”, ha indicado el máximo responsable de los altaragoneses dentro del área deportiva.

Aguilera, por su parte, ha dado las gracias tanto a Emilio Vega “por estas palabras”, al club en general por su renovación y “a todas las personas que me han felicitado desde que se anunció. Estoy recibiendo mucho apoyo por parte de los aficionados”, ha esgrimido el ‘5’ azulgrana.

Según el medio madrileño, con 43 puntos y con un buen puñado de semanas en el liderato, el Huesca debe apuntar alto. “La verdad es que estamos haciendo un año increíble. Vamos a intentar estar en los dos puestos de ascenso. Ahora mismo es por lo que tenemos que pelear”, ha comentado. “Con nueve jornadas de líder el objetivo está claro: intentar no perder el sitio en las posiciones de ascenso, que creo que nos lo estamos ganando”, ha insistido.

Juan Aguilera llegó al Huesca semanas después de que el mercado invernal del 2016 hubiera quedado clausurado. Desde el Mumbay de la Superliga de La India se presentaba en la capital oscense un futbolista de los que no hacen ruido pero cuya figura se ha ido agigantando hasta ser imprescindible, como ha apuntado Emilio Vega, para cualquier técnico que se siente en el banquillo azulgrana.“Estoy feliz por cómo está saliendo todo. Desde que llegué no puedo pedir más. Entonces el objetivo era la permanencia y en dos años todo ha cambiado, estamos luchando por subir a la liga más importante del mundo”, ha opinado sobre el crecimiento experimentado por la entidad en estos dos años.

En lo que respecta a este curso, “el trabajo del día a día es fundamental. Desde la pretemporada llevamos asimilando lo que nos dice el entrenador. Lo estamos haciendo bien. Cada partido lo preparamos de una manera, dependiendo de la exigencia del rival”, ha explicado. Ahora se trata en su opinión de “intentar hacerlo igual en la segunda vuelta”.

Para alcanzar ese mayúsculo reto que se ha establecido en el Huesca, la fiabilidad de Aguilera en el centro del campo se antoja clave. Tal es su papel que entre los seguidores azulgranas circula permanentemente el comentario de que el madrileño hace mejores a sus compañeros. “Yo intento hacer mi trabajo y eso no lo veo. A lo mejor la gente de fuera lo piensa, pero yo no. Cada uno tiene sus características y nos ayudamos todos. Vamos en la misma dirección”, ha dicho, puntualizando también que su actual nivel “sí que lo he dado en otros equipos. En Murcia y en Grecia estuve bastante bien y en La India fue un paso corto”.

Además, Aguilera ha reconocido que percibe cada día el cariño que le profesa la afición oscense. “Sí que lo noto. Es raro que no te paren y te feliciten por la temporada que estamos haciendo. A la gente se le ve muy ilusionada y para nosotros es un orgullo. Pelearemos por tener el mejor final posible”, ha señalado. “Estaba olvidado fuera de España. Tras cuatro o cinco años nadie se acuerda de ti. Cuando tuve la oportunidad de volver, no lo pensé. Estoy muy agradecido al Huesca por ello”, ha recordado igual.

El camino hacia la gloria, en caso de hallarla, no será una alfombra roja para los altoaragoneses. “Los rivales están apretando mucho. La racha del Cádiz no es normal. Como la del Oviedo. Y nosotros también estamos haciendo buenos partidos. Pero esto es muy largo y que no nos podemos olvidar de equipos como el Sporting y el Granada, que van a seguir apretando”, ha indicado. Por eso, “nosotros a seguir igual, que así es muy difícil que se nos vayan los partidos. Debemos tener la misma tranquilidad para no perder los papeles y no mirar más allá”, ha argumentado.

Sobre el próximo partido, el sábado ante un Lorca en plena racha negativa de resultados, Aguilera ha avisado de la dificultad extra que entraña la visita al Artés Carrasco precisamente por las seis derrotas seguidas que acumulan los murcianos. “Sí, es una oportunidad, pero que la gente no se piense que va a ser un partido fácil. El empate no nos vale, vamos a por los tres puntos. Intentaremos llevar el peso como hicimos contra el Nástic”, ha finalizado.

A la renovación de Aguilera, segunda tras la ya acontecida de David Ferreiro, le seguirán más. Según manifestó el director deportivo Emilio Vega pronto se podrían dar más acuerdos de continuidad que se llevan negociando varios meses. Akapo, Carlos David y Jair están en esa lista.