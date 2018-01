El Huesca recupera nombres importantes

El técnico del Huesca, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, no se destaca por adherirse a un once inicial continuo y evitar tanto los cambios de futbolistas como las variaciones en el sistema de juego. Es lo que ha hecho habitualmente en anteriores equipos y es el proceso que está llevando a cabo de nuevo en el Huesca líder de Segunda División. Tan solo en cuatro ocasiones ha repetido formación titular Rubi en lo que va de campeonato, algo que a base de resultados deja sin razón a aquellos que glorifican al once tipo como si fuera agua de Lourdes para la bendición deportiva. Lo que sí que se hace necesario también en el caso azulgrana es matizar que esa baja cifra podría haber subido varias jornadas más si las lesiones no hubieran modificado los planteamientos. Pese a la heterogeneidad de nombres, sí que se hallan en el plantel del Huesca un grupo de jugadores de perfil alto, cuya cuota de protagonismo es mayor a la media. Estos casos los evidencian Gonzalo Melero y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Ambos no salieron en la foto previa de rigor en el empate azulgrana frente al Oviedo (1-1) y este domingo volverán a juntarse para posar en el equipo titular que se medirá al Numancia (12.00). También regresará con ellos el lateral izquierdo Rajko Brezancic, ya que Rubi tuvo ausencias sensibles contra los asturianos.