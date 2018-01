Rubi: “Lo importante es no perder piezas del vestuario”

Un encuentro en el que no estará Gonzalo Melero, aunque el entrenador afirmaba tener ya claro su sustituto, asegurando que todos los jugadores conocen bien la filosofía de juego del equipo, por lo que aunque sus características sean diferentes a las del capitán, el conjunto no se resentirá.

“Nos hemos preparado para superar a este rival, independientemente de cómo sea su entramado defensivo, que sean cuatro o cinco. Más que en eso, nos hemos centrado en buscar sus debilidades, que son pocas. Al final son matices en nuestra forma de jugar”, añadía el entrenador azulgrana sobre el partido del domingo y la defensa con tres centrales que plantea Anquela, similar a la del Albacete, que hizo sufrir al Huesca en su estadio.

Esta primera jornada del año supone además el regreso del técnico andaluz a El Alcoraz, algo que su sustituto no cree que le otorgue demasiada ventaja a la hora de plantear el partido. “La diferencia es que él conoce a las personas, porque a los futbolistas los conocemos todos, porque los hemos estudiado. No obstante, aunque creo que los dos estilos son muy válidos, el fútbol del año pasado y el de este no tienen nada que ver”, consideraba Rubi, que habló del ahora técnico del Oviedo como “un gran entrenador y una gran persona” en base a las veces que se han enfrentado y algunas consultas que han podido hacerse sobre jugadores.

La vista del equipo de Anquela inicia una serie de partidos claves para las pretensiones oscenses de estar arriba, que el entrenador extiende hasta mediados de febrero. “Si damos un zarpazo vamos a poder coger distancia. Lo hemos transmitido a los jugadores, para que sepan de la importancia que tienen estos partidos, pero sin presión porque si todo sigue más o menos igual, a menos que lo hagamos muy mal, seguiremos por arriba”, valoraba Rubi, definiendo el momento como “propicio” para hacer una pequeña brecha en la cabeza de la clasificación.

Para ello deberá lidiar también con todos esos factores alejados de lo puramente futbolístico, y que conlleva la apertura del mercado de invierno. Pero el entrenador no quiso ni mencionar posibles salidas, y apeló a “cuidar” a los jugadores. “Lo importante es no perder piezas de nuestro vestuario. En ese sentido supongo que será un mes movido, pero que espero que solucionemos bien para los intereses del Huesca”, dijo el entrenador, en unas palabras tranquilizadoras también para la afición.

Uno de los nombres sobre los que más dudas han podido surgir en los últimos días es Remiro -que precisamente este viernes se quedaba trabajando en el gimnasio por molestias en la espalda-, ante la posibilidad de que el Athletic lo recuperara por la venta de Kepa, pero el técnico azulgrana descartó la opción. “Para mi no hay debate. Es un portero que ha crecido mucho, y que puede ser normal que haya alguna pretensión, pero por otro lado estamos hablando de la ilusión histórica de todo un equipo. Por todo ello, solo podemos decir que tiene contrato y que lo respetamos”, dijo Rubi en referencia a su guardameta titular.

No se quiso mojar sobre posibles llegadas, apelando a que prefiere no desvelar cuáles han sido sus peticiones en las reuniones celebradas con la dirección deportiva y la propiedad del club. Al margen, eso sí, de la portería, que sí que apuntó con anterioridad que era la prioridad en la búsqueda de refuerzos, debido la lesión de Ander Bardají. “Son cosas que no quiero hacer públicas, y si creemos que alguna posición puede ser reforzada será por ayudar al equipo, no porque nadie esté cuestionado”.