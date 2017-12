Rubi, obligado a revolucionar su pizarra

Una de cal y otra de arena. Pues si la buena noticia de la sesión de entrenamiento de este jueves de la SD Huesca era la vuelta al grupo de Cucho Hernández, en la misma sesión se conocía que Carlos Akapo debía pasar por el quirófano esa misma tarde. Esto último no lo sabía el técnico azulgrana, Rubi, cuando minutos antes del inicio del entrenamiento, comparecía ante los medios de comunicación para hablar de la visita de su equipo al campo del Alcorcón, que tendrá lugar este viernes a partir de las 18.00. Por ello, remitía entonces el entrenador a las dos sesiones que restaban antes de viajar a Madrid para saber la evolución de los jugadores tocados y poder así realizar la convocatoria con los hombres que se subirían al autobús. "No descarto que Cucho pueda venir. Ha mejorado mucho, pero tenemos que ser cautos porque no está curado del todo. Vamos a ver estos días qué pasa", decía el técnico en la sala de prensa de El Alcoraz sobre la pregunta más repetida estos días, sobre la recuperación de su máximo goleador.