Desde que el Huesca cayera en Granada en la pasada jornada (2-0), se esperaba con mucha atención cuál iba a ser su respuesta en la siguiente aparición competitiva, prevista para este pasado sábado en el estadio de ElAlcoraz. Llegaba a la capital oscense el Córdoba, último clasificado que pretendía impulsar su alicaído estado de ánimo en la fortaleza azulgrana. Como hizo el Sevilla Atlético ganando justamente al Granada en Los Cármenes. "Es un partido trampa", había avisado el técnico azulgrana, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’. Además, el actual líder de Segunda había quedado desposeído de su goleador y figura clave en la zona de ataque, el colombiano Cucho Hernández. Los enemigos ahora directos, por tanto, se apostaron frente al televisor esperando noticias positivas. Sin embargo, el Huesca firmó una respuesta de líder. Doble respuesta al no acusar ni la derrota en Granada ni la ausencia obligada del sudamericano, omnipresente en sus últimos encuentros.

"Un equipo que vuelve a marcar tres goles y que genera ocasiones para hacer alguno más quiere decir que ha suplido muy bien la baja del Cucho", recalcó el entrenador del Huesca tras el choque. "Eso es una gran noticia para nosotros", se relamía el preparador barcelonés, cautivado por el rendimiento global que está aportando una plantilla corta en efectivos pero amplia en capacidades. Al menos hasta la fecha así lo está demostrando.

Para suplir a Cucho Hernández, Rubi optó por apartar del once a Rescaldani y situar a Ezequiel ‘Chimy’ Ávila acompañado de Gallar y Ferreiro. El plan funcionó. "Eso es lo bueno –que el Huesca no pagó su baja–. Aunque se le extraña, por la clase de jugador que es el Cucho", indicó el guerrillero Ávila tras ganar al Córdoba. "Yo me vi bien. Tranquilo. No me desespero por el gol. Mientras marquen los compañeros, marco yo también", añadió acerca de su negativa ante el arco enemigo. No parece pesarle ni al Chimy ni por supuesto al público de El Alcoraz, que venera al eléctrico punta argentino por su incansable labor en beneficio de los compañeros.