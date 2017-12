Una victoria para seguir en el trono

El Huesca luce desde hace tres semanas la corona de la Segunda División. Desde la felicidad y con la sensación de orgullo y confianza. Con valentía. Sin miedo. Sin ansiedad. Al equipo altoaragonés el traje del liderato ni le aprieta ni le viene grande. Le sienta de maravilla. Consciente, eso sí, que en cualquier momento se lo pueden birlar, no caerá en depresión si se le descuelgan los galones de la solapa y el halo brillante de la primera plaza da paso a un lugar que, por otra parte, continuaría siendo de privilegio dentro del paraíso clasificatorio de la Segunda División. Pero el Huesca no piensa en eso. Ni siquiera medita en el medio y largo plazo. Vive un presente de ilusión, desbordada en su entorno y contenida en el vestuario. Que sea contenida no quiere decir que no revolotee por la mente de jugadores y técnicos la posibilidad de completar una temporada en la azotea. O en el ático. En definitiva, en los pisos superiores.