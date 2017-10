Rubi: “Hay gente que está apretando fuerte para entrar, pero los que juegan tampoco dejan mucha opción”

La defensa de cinco del Albacete y el mérito de sus jugadores en cada entrenamiento está generando al técnico de la SD Huesca, Rubi, un quebradero de cabeza de cara a idear el equipo que este sábado saldrá de inicio en el Carlos Belmonte. “Hay gente a la que veo muy bien sin estar en el once, pero la verdad es que hay un bloque formado que deja poco margen, por lo que se hace difícil decidir”, explicaba este jueves el técnico del conjunto oscense sobre una decisión que asegura, tomará en la previa del encuentro. Para ponerle la tarea todavía mas complicada, podrá contar con Rajko Brezancic, que ha recibido el alta médica tras tres jornadas de baja por una rotura muscular.

El equipo que finamente escoja Rubi para este partido tendrá la voluntad de continuar con la racha de buenos resultados que lleva el Huesca, que acumula seis semanas consecutivas sin perder. Esto lo sitúa quinto a un solo punto del líder y hace que el entrenador azulgrana hable de “una jornada preciosa”. “Está claro que acabamos de empezar, pero si somos capaz de ganar, puede ser bonito”, decía el técnico, que ve a su equipo capacitado para ello, aunque siempre desde la consciencia “de que lo normal es que un día las cosas no salgan bien, porque últimamente nos están saliendo todas”, añadía.

Pero asegura tener a la plantilla mentalmente preparada y suficientemente fuerte para enfrentarse al momento en el que, por una circunstancia u otra, los puntos se escapen. “Estamos preparados, porque lo importante siempre va a ser cómo se ha perdido. Si ha sido mostrando nuestra imagen y peleando hasta el último minuto, es algo normal. En los entrenamientos no tengo ningún reproche, por lo que no hay ni un indicio de que pueda llegar una derrota que no sea así”, consideraba.