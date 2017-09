“Es un buen momento para empezar a escalar posiciones”

De cara a contar con mayores opciones ante el Valladolid, una de las premisas básicas es la de controlar la defensa en las acciones de estrategia del rival. Después de los tres goles encajados en León ante la Cultural (3-2), el Huesca pretende solapar ese agujero con celeridad. “Tenemos muy claro la forma de defenderlo, pero también es cierto que hay despistes, que es lo que tenemos que controlar. Porque el porcentaje de remate en el balón parado no es alto, lo que pasa es que nos ha penalizado mucho”, ha manifestado Rubi. “Son muy conscientes los jugadores. Ahora solo queda hacerlo en el campo”, ha apostillado.

Sin embargo, la lectura general que deja el choque del pasado domingo en el Reino de León encierra bastantes aspectos positivos. “Quitando el día del Numancia y la primera parte contra el Sevilla, con el viento dificultando mucho, los jugadores se sienten bien en el terreno de juego y ven que pueden ganar los partidos. En León creo que dimos un paso adelante con el balón. El equipo más que nunca sacó la pelota desde atrás, y si tenía que jugar directo también la hacía. Fuimos un equipo que quiso tener la iniciativa. La idea es darle continuidad a eso, sabiendo que hay un rival delante que te puede penalizar mucho la pérdida”, ha asegurado Rubi, quien sí que ha reclamado un volumen aún más alto de oportunidades de gol “ porque en León deberíamos haber hecho más. Hicimos cuatro o cinco, que no está mal. Pero hubo muchas situaciones que acabaron en nada y pudieron acabar en mucho más. Aún así vi al equipo más decidido. Con eso me quedo, aunque debemos fabricar más”.

El reto es lograrlo frente a un rival en estado de gracia. “Ahora mismo el Valladolid parece indestructible. Es un equipo que está con una confianza terrible, con una idea muy definida de juego que la llevan a cabo. Más mérito tendrá si ganamos porque el Valladolid está en su apogeo”, ha destacado el técnico del Huesca. “En líneas generales todo el equipo está en buen momento, pero sí que diría que a Mata lo tenemos que controlar muy bien. Se fabrica cuatro o cinco ocasiones por partido”, ha matizado sobre las fortalezas de un Valladolid que tiene “grandes jugadores, pero nosotros también. Solo hace falta que terminen de explotar”.

Rubi, que fue entrenador de los blanquivioletas en la temporada 2014/2015 en la que alcanzó el ‘play off’ de ascenso, no guarda espíritu de revancha por la eliminación oscense en Copa a manos del Valladolid (0-2). “Tengo tantas ganas de conseguir los tres puntos por nosotros, por la afición, por vosotros (medios) y por todo el trabajo que estamos haciendo que no tengo en cuenta el tema de la Copa. Eso ya pasó. Sacamos conclusiones de aquel partido. Ellos demostraron su fondo de armario, como esta semana (0-4 en León). Reconocimos la derrota pero no me ha dejado una herida abierta”, ha dicho. Ahora, para el Huesca, solo cuenta “la necesidad y la ilusión que tenemos por ganar”.

Será la del domingo la primera cita en El Alcoraz de las dos que afrontan los anfitriones en su estadio, que el siguiente domingo recibirá al Rayo Vallecano. “La experiencia nos dice que es muy complicado ganar dos partidos seguidos en casa. Por lo tanto no quiero pensarlo, quiero pensar solo en ganar al Valladolid, que eso nos daría mucha confianza. Es un buen momento para que dejemos el cinco atrás y empecemos a escalar posiciones”, ha indicado Rubi.

El entrenador del Huesca ha hablado sobre el estamento arbitral, aclarando que su reclamación principal no se debe a los fallos sino a las manifiestas pérdidas de tiempo que está observando en algunos equipos.“Puedo entender que un árbitro se equivoque con un penalti o un fuera de juego. Pero sí debemos ser conscientes que hay partidos en los que no se juega en los últimos 15 minutos. Hay rivales que lo están haciendo expresamente. Si lo hacemos nosotros, que no es nuestro espíritu, que nos castiguen con mucho descuento. Esto no lo acabamos de solucionar en España, donde para sacar más de cuatro minutos… no es cosa de los árbitros pero tendrían que hablarlo. Es una tomadura de pelo”, ha comentado.

Rubi ha reconocido sentirse “un poco triste porque quería empezar bien a nivel de resultados y que la afición estuviera ya en un momento bonito en la jornada 5. No lo hemos conseguido y la responsabilidad, independientemente de que hayan pasado cosas negativas, es nuestra. Por favor tenemos que pedir un poco de paciencia. Los jugadores están trabajando bien y muy implicados con el Huesca para tratar de hacer una temporada bonita”.

El calendario, a priori, eleva la dificultad para los azulgranas en semanas venideras. Pero Rubi resta importancia a la teórica calidad de sus próximos enemigos a batir. “El nombre en Segunda A es un poco relativo. A veces te perjudica porque genera una expectativa al entorno de que sea un rival histórico y va a ganar siempre. Eso no es así”, ha reflejado. “Debemos explotar nuestro poderío al máximo, porque el rival que viene es histórico pero sobre todo está en buena forma. Eso es lo que me preocupa”, ha señalado.

Por último, Rubi se ha felicitado por los 300 partidos en Liga en la categoría de plata, que se van a cumplir en la matinal del domingo en El Alcoraz. “Me gustan los números y es una circunstancia bonita. Ojalá podamos decir que el Huesca ha sacado adelante el partido 300. Sin lugar a dudas es una motivación más”, ha declarado.