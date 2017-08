El Huesca quiere empezar ganando al Numancia para disipar las dudas en la afición

El equipo altoaragonés se presenta muy renovado este año respecto al de la pasada temporada, ya que son nuevos más de la mitad de la plantilla y el entrenador, por lo que habrá que esperar a ver cómo se desenvuelve el equipo que tan brillantemente concluyó la competición liguera el año pasado, jugando el play-off de ascenso.

La idea de Rubí, el entrenador oscense, es que el Huesca sea protagonista con el balón y que tenga la posesión de juego la mayor parte del tiempo, y eso puede hacerlo porque tiene un centro del campo con jugadores de calidad.

Rubi no va a tener ningún problema para sacar el mejor once inicial, ya que estará casi toda la plantilla disponible a excepción de dos jugadores de larga duración, como son el defensa Nagore y el delantero Kilian, que todavía no se han recuperado de las lesiones de rodilla y operaciones que padecieron la pasada temporada.

El Huesca tiene intención de jugar saliendo desde la defensa con el balón controlado y elaborar las jugadas en el centro del campo para lanzar el balón a los jugadores más adelantados.

El último entrenamiento que ha hecho Rubi con sus jugadores ha sido a puerta cerrada, por lo que no se ha podido ver el once que pondrá en acción en el campo de los Pajaritos ni tampoco la estrategia del equipo para intentar sorprender al conjunto soriano.

La alineación del Huesca podría ser la formada por Remiro; Alexánder González, Pulido, Carlos David, Akapo, Aguilera, Sastre, Gallar, Vadillo, Cucho González, y Rescaldani.

El partido correspondiente al primer partido de liga se disputará en el estadio de los Pajaritos de Soria el sábado a las 20.30 y estará dirigido por el colegiado Ocón Arraiz, del Comité Territorial Riojano.